3 ноября украинский Минкульт по представлению СБУ внес известного российского шоумена, пародиста и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Он попал в список на 42-ю строчку - между Олегом Газмановым и Юрием Гальцевым. Причин в правительстве не озвучили.

Интересно, что в России Галкина нередко сравнивают с Зеленским, некоторые даже пророчат ему политическое будущее, вплоть до президентских перспектив. В чем-то комики действительно похожи - манерой шуток, едкой иронией, острой политической сатирой, умением пародировать известных людей.

Но есть подозрение, что именно за пародию на Зеленского Галкин и попал в "черный список". Хотя некогда они вместе выступали на одной сцене и высмеивали Путина с Януковичем.

Как Максим прошел путь от коллеги Зеленского до его по сути врага - разбиралась "Страна".

За что Галкина в "черный" список добавили

Санкции в отношении Галкина могли ввести за его пародию на Зеленского, которую он записал в октябре 2020 года.

Комик высмеял президентский опрос накануне местных выборов 2020 года. Тогда Зеленский хотел узнать мнение украинцев по легализации марихуаны, сокращению численности депутатов и некоторым другим.

Инициативу эту многие критиковали в Украине, потому что выглядела она как пиар власти, развернутый прямо в день голосования.

Зато стал первым и пока единственным, кто спародировал Зеленского, записав видео на тему соцопроса на выборах.

"Усім привіт, випадково перед виборами я вирішив задати тобі 5 дуже важливих питань. Перше питання: чи потрібно ставити в кутик депутата, який погано себе веде. Друге питання: чи потрібно скоротити усе населення України до 300 депутатів. Третє питання: чи підтримуєш ти легалізацію медичного канабісу в Україні для тяжкохворих політиків. Четверте: у 1687 році був опублікований перший закон Ньютона - закон всесвітнього тяжіння. Чи треба підняти на міжнародному рівні питання - або усі люди виконують цей закон або ніхто. П'яте: чи може президент проводити такий референдум кожний тиждень чи тільки перед виборами. І шосте питання: чи любиш ти реггі", - произнес Галкин, копируя манеру украинского президента Зеленского записывать видеосообщения для коммуникации с народом.

Также в ролике он намекнул на то, что Зеленский употребляет наркотики. Во время своего "выступления" Галкин в образе Зеленского несколько раз отходил от камеры, после чего возвращался и шмыгал носом. В это время юморист говорил о легализации каннабиса в Украине.

Насколько удачной вышла пародия, можно судить по санкциям в отношении супруга Пугачевой. Хотя официальная причина внесения супруга народной артистки Аллы Пугачевой в "черный список" пока не известна.

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Но то, что пародия задела Зеленского видно было по реакции "Квартала". Пародист Зеленского Юрий Великий ответил Галикину голосом президента и заявил, что тот "теряет форму".

"Хочу в этом видео обратиться к одному пародисту, как мне всегда казалось, Максиму Галкину... Дорогой Максим, я посмотрел твоё последнее видео. ты знаешь, мне очень понравилось. Я так смеялся, что аж три раза подпрыгнул, скурил все свои айкосы. Это реально было очень смешно. Я только не понял одного: а кого ты там пародировал? Не, это была крутая мультипародия. Я там услышал внятный голос молодого Брежнего, с такими легкими нотками Горбачева, ну, и конечно, акцент Лукашенко, который ты добавил, он приукрасил пародию... В твоем исполнении, это звучало по-укра́ински. Максик, Максюш ,дружище, ну давай так, положа руку н сердце, ну, теряешь форму. Это же тебе не Жирика 15 лет песочить. Это же новый образ. Его нельзя так просто взять и склепать за полчаса. Его надо детально прорабатывать. А где эта бархатная хрипотца? Не, ну разве я так разговариваю?", - не без ноток обиды прочитал заготовленный ответ для Галкина пародист Зеленского.

Казалось бы, на этом инцидент исчерпан. Но, как видим, через год против Максима Галкина ввели санкции. И других поводов, кроме как его прошлогодняя пародия, не просматривается.

Что многое говорит о психологии президента Зеленского, который не гнушается пользоваться государственными рычагами, чтобы сводить личные счеты. Да еще и с теми, кто совсем недавно был его коллегой по цеху и выступал с ним на одной сцене.

Еще вчера вместе смеялись над Януковичем

У обоих артистов до президентства основателя "Квартала" была длинная общая история выступлений.

Например, они были ведущими новогоднего шоу на канале "Россия 1". Они вели "Первый новогодний вечер" 2013 и 2014 года. Это передача по типу "Голубого огонька", когда выступления звезд чередуются с шутками ведущих на сцене. Ее показывали вечером 1-го января.

То есть Зе вел с Галкиным в России новогоднее шоу, когда в Киеве уже бушевал Майдан.

Галкин и Зеленский были соведущими в еще одном проекте - "Рассмеши комика". Это российская версия передачи, права на которую канал "Россия 1" купил у "Студии квартал 95".

Российский комик нередко был приглашенным гостем в программе "Вечерний квартал". Он выступал, как с сольными пародиями, так и делал номера с Зеленским. Например, пародируя голос Путина, Галкин звонил "Януковичу".

Они болтали о жизни, футболе, таможенном союзе, ЕС, заключении Юлии Тимошенко, поздравляли друг друга с наступающим Новым годом и обсуждали артистов, которые могли бы выступить на корпоративе у Януковича.

Пародируя Путина, Максим рекомендовал Януковичу звать на корпоратив Максима Галкина, мол "у него сейчас дети родились, нужны деньги".

"Я знаю, сколько стоит Максим Галкин. У меня тоже дети есть, мне тоже деньги нужны. Так что спасибо, дорогой", - отвечал ему артист с голосом Януковича.

В 2019 году Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Он записал видео, в котором наговорил Зе комплиментов, но заявил, что он "благоволит радикалам", хоть и не так громко, как Порошенко. Поэтому между ними, несмотря на дружбу, есть политические разногласия.

"Володя, я поздравляю тебя с заслуженной победой. Удачи и сил. Я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути.

Многие коллеги наши выкладывают в соцсетях фото и видео совместные с Володей из прошлого. Это конечно по-детски, наивно. Также как наивно полагать, что все мы сейчас поедем на гастроли по Украине. Нет, может быть кто-то и поедет, но вы знаете, для меня было не так важно, что кто-то что-то запрещает, что во власти мой давний знакомый или человек, с политикой которого я не согласен, для меня важно мое внутреннее ощущение.

Я поеду выступать перед украинскими зрителями тогда, когда пойму, что здесь, в своей любимой родной России, я сделал все, чтобы установился мир между нашими странами, чтобы прекратилась война на Донбассе. Это зависит от каждого из нас. А наши концерты это тридесятое дело.

Володя Зеленский - наш давний знакомый, но это не отменяет того, что он все-таки отвечает на доверие и чаяния его избирателей. Среди его избирателей много радикально настроенных людей. Он им благоволит. Пусть не так громко, как Порошенко, но благоволит, с чем я или кто-то из моих знакомых может согласиться. Поэтому все это не отменяет политических разногласий. Но я знаю одно - Володя человек принципиальный и честный... Та система, которая выстроилась в последнее время в Украине, позволила прийти в политику абсолютно не системному человеку. Что из этого получится - мы узнаем в ближайшее время".

С тех пор Максим Галкин в Украину с концертами не приезжал - то есть разногласия с Зеленским никуда не делись. А теперь он этого физически не сможет сделать.

Впрочем, не исключено, что процесс это обратимый. Тут вспоминается история лета 2021 года, когда Минкульт сначала внес в черный список Филиппа Киркорова (тоже был супругом Пугачевой), а потом через несколько дней без объяснения причин - исключил. То есть явно по звонку с Банковой.

Что пишут в сети

Украинцы в сети обсуждают внесение российского юмориста в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

"Кто-то из них угрожает национальной безопасности Украины. Есть варианты?" - поинтересовался журналист Вячеслав Чечило.

Телеведущий Макс Назаров составил список, с кем из запрещенных в Украине артистов раньше выступал Зеленский.

"Напомню вам имена известных российских артистов, некоторых украинцев по национальности, со многими из которых Зеленский работал и снимался в разных проектах.

А, забыл, они - угроза нацбезопасности Украины.

Вера Алентова

Надежда Бабкина

Ирина Алферова

Алёна Апина

Сергей Безруков

Эвелина Бледанс

Михаил Боярский

Александр Буйнов

Наталья Варлей

Олег Газманов

Максим Галкин

Юрий Гальцев

Жерар Депардье

Лариса Долина

Лев Лещенко

Николай Расторгуев

Александр Розембаум

Стивен Сигал

Валерий Сюткин

Максим Фадеев

Алиса Фрейдлих

Дмитрий Харатьян

Вика Циганова

Дима Шепелев

Леонид Ярмольник

Там реальный список в три раза длиннее".

Смотрите о том, как Галкин стал угрозой нацбезопасности Украины в новом выпуске "Ясно.Понятно" с Олесей Медведевой.