Российский юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин до включения его в список нацбезопасности Украины спародировал президента Владимира Зеленского, где намекнул, что тот наркоман.

Ранее, когда Зеленский еще не был президентом, они вместе с Галкиным пародировали российского лидера Владимира Путина и экс-главу Украины Виктора Януковича.

Уже затем юморист спародировал и самого Зеленского. Да ещё и намекнул, что тот наркоман. Ролик был записан в октябре 2020 года и был посвящен теме "5 вопросов от Зеленского", ответы на которые так и не были реализованы.

Во время своего выступления Галкин, пародируя Зеленского, несколько раз отходил от камеры, а после возвращался и шмыгал носом. В это время юморист говорил о легализации каннабиса в Украине.

Напомним, сегодня стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

А в начале ноября Минкульт внес еще 32 российских артистов в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины".

Между тем, в список по ошибке попал украинский актер Валентин Томусяк, сыгравший в популярном сериале "Крепостная". После этого он потребовал извинений от Зеленского и СБУ.