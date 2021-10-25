Ровно год прошел со дня проведения инициированного Владимиром Зеленским всеукраинского опроса "5 вопросов от президента Украины", который прошел 25 октября 2020 года. Но никаких подвижек по воплощению его решений в жизнь - нет, как передают "Украинские новости".

Тогда президент Украины задал гражданам страны "5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне, в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали".

Как уверял украинцев Зеленский, его очень интересует их мнение, которым власти интересуются едва ли не впервые в истории независимости.

Какие вопросы задал Зе:

стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах;





стоит ли ввести на Донбассе свободную экономическую зону;





стоит ли сократить парламент до 300 депутатов;





стоит ли легализовать медицинский каннабис для уменьшения боли тяжелобольных;





стоит ли поднять на международном уровне вопрос выполнения обязательств по Будапештскому меморандуму.

Отметим, что ни по одному из этих вопросов за год власти не сделали никаких продвижений. В частности, так и не принят законопроект о введении пожизненного лишения свободы за коррупционные преступления в особо крупных размерах. А эту идею поддержали 81,97% опрошенных граждан.

А в качестве показательного примера можно привести оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну по делу о снижении ставок портовых сборов, что привело к уменьшению поступлений в госбюджет в особо крупных размерах.

Нет результата и по вопросу об инициативе создания свободной экономической зоны для Донбасса, что обсуждается с инвесторами еще с 2019 года. Но одна из главных причин, мешающих созданию СЭЗ, - продолжение боевых действий на Донбассе. Инвесторов останавливает проблемная ситуация с безопасностью. "За" создание зоны высказалось 46,7% участников опроса.

Законопроект №1017 о внесении соответствующих изменений в Конституцию Украины по численному составу Рады тоже не принят, численный состав парламента - 450 народных депутатов. Хотя 89,60% граждан Украины горячо поддержали год назад сокращение числа нардепов.

То же самое и с канабисом (за легализацию 64,88%) и с проблемой Будапештского меморандума (74,21% опрошенных требовали поднять тему на всех уровнях). Но несмотря на это результаты опроса оказались под сукном.

Ранее "Страна" писала о том, почему Зеленский саботирует требования Запада по "реформам".

Также мы сообщали, что Зеленский заявил о готовности Киева предоставить России скидку в 50% на транзит газа.