За год Зе и его команда не выполнили ни одного пункта из опроса "5 вопросов президента Украины"
Ровно год прошел со дня проведения инициированного Владимиром Зеленским всеукраинского опроса "5 вопросов от президента Украины", который прошел 25 октября 2020 года. Но никаких подвижек по воплощению его решений в жизнь - нет, как передают "Украинские новости".
Тогда президент Украины задал гражданам страны "5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне, в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали".
Как уверял украинцев Зеленский, его очень интересует их мнение, которым власти интересуются едва ли не впервые в истории независимости.
Какие вопросы задал Зе:
- стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах;
- стоит ли ввести на Донбассе свободную экономическую зону;
- стоит ли сократить парламент до 300 депутатов;
- стоит ли легализовать медицинский каннабис для уменьшения боли тяжелобольных;
- стоит ли поднять на международном уровне вопрос выполнения обязательств по Будапештскому меморандуму.
Отметим, что ни по одному из этих вопросов за год власти не сделали никаких продвижений. В частности, так и не принят законопроект о введении пожизненного лишения свободы за коррупционные преступления в особо крупных размерах. А эту идею поддержали 81,97% опрошенных граждан.
А в качестве показательного примера можно привести оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну по делу о снижении ставок портовых сборов, что привело к уменьшению поступлений в госбюджет в особо крупных размерах.
Нет результата и по вопросу об инициативе создания свободной экономической зоны для Донбасса, что обсуждается с инвесторами еще с 2019 года. Но одна из главных причин, мешающих созданию СЭЗ, - продолжение боевых действий на Донбассе. Инвесторов останавливает проблемная ситуация с безопасностью. "За" создание зоны высказалось 46,7% участников опроса.
Законопроект №1017 о внесении соответствующих изменений в Конституцию Украины по численному составу Рады тоже не принят, численный состав парламента - 450 народных депутатов. Хотя 89,60% граждан Украины горячо поддержали год назад сокращение числа нардепов.
То же самое и с канабисом (за легализацию 64,88%) и с проблемой Будапештского меморандума (74,21% опрошенных требовали поднять тему на всех уровнях). Но несмотря на это результаты опроса оказались под сукном.
Ранее "Страна" писала о том, почему Зеленский саботирует требования Запада по "реформам".
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