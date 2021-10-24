Запад опять понукает президента Владимира Зеленского выполнять обязательства по ключевым реформам. От него ждут большего содействия, прежде всего, судебной реформе и конкурсу на нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также реакции на деятельность Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Отдельный повод для недовольства - нежелание украинских властей менять политику в отношении наблюдательных советов стратегических госпредприятий.

Команда Зеленского частично уже пошла на уступки по этим вопросам, но по некоторым продолжает упорствовать.

По одной из версий, эта игра ради нужных для Киева уступок со стороны Запада. Но там, по-видимому, считают, что Украина и так получает все, что ей нужно, и на самом деле Зе саботирует продавливаемые Западом реформы, чтобы не отдавать США и ЕС ключевые рычаги управления страной (а это по факту произойдет, если требуемые реформы будут реализованы).

Судя по всему, это главная причина, почему власти не спешат выполнять “хотелки” США и Евросоюза.

Сейчас с Зеленским проводят разъяснительную работу западные послы и их лобби внутри страны. Случайность или нет, в это же время украинский президент попал в мировой скандал с “Досье Пандоры” об офшорных счетах, после его о нем на Западе стали выходить разгромные публикации.

Поэтому - вопрос: как долго Зеленский готов сопротивляться настойчивым просьбам Запада.

По списку Блинкена

Зеленского опять упрекают в замедлении реформ, на которых настаивают международные союзники Украины.

На днях появилось открытое письмо временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикаса и посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс, в котором западные дипломаты призвали украинского президента посодействовать воплощению судебной реформы.

Как писала “Страна”, перезагрузка Высшего совета правосудия (ВСП, орган который увольняет все судей в стране и в целом управляет судебной системой) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС, орган, который проводит оценивание судей) долгое время тормозилась по той причине, что Совет судей Украины не направлял представителей в Этический совет, который должен проверить всех действующих членов этих органов и кандидатов на эту должность. Квота Совета судей составляет три человека, и столько же человек направляют международные партнеры. Список их кандидатов был обнародован еще в сентябре.

Судьи откровенно не спешили отобрать свои кандидатуры. Более того, в начале октября Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд по поводу конституционности Этического совета (ЭС), ведь решающее слово там будет у ставленников Запада.

Пауза в формировании ЭС вызывает нескрываемое раздражение в дипкорпусе и прозападном лобби, которые возлагают часть ответственности и на Зеленского. Хотя президент пообещал дать отпор попыткам заблокировать “главную реформу страны”.

Дело все равно шло ни шатко ни валко.

И лишь в субботу 23 октября Совет судей наконец-то делегировал своих кандидатов в Этический совет, что должно разблокировать его работу.

Правда, источник в судейских кругах говорит, что эта уступка в краткосрочной перспективе мало что поменяет в судебной системе.

"Теперь Этический совет должен собраться, начать оценку действующих членов ВСП. Это время. Далее будет отбор на вакантные позиции в ВККС и ВСП. Это тоже время. И только после этого начнется главный этап - оценивание и чистка судейского корпуса. Но к нему приступят не раньше, чем через год. И процесс затянется минимум на год. То есть как минимум в ближайшие два года, а то и дольше, ситуация в судебной системе на практике мало поменяется. Тем более, что внедряемые по рекомендациям Запада сложные процедуры отбора приводит к тому, что процессы идут медленно. А значит будет огромное число незаполненных вакансий судей. В конечном итоге на них придется брать не тех, кого хотели бы "международные эксперты", а тех, кто есть в наличие. Кроме того, за это время Конституционный суд может признать судебную реформу неконституционной, а Рада ее изменить", - говорит источник.

На ВСП и ВККС перечень пожеланий Запада к судебной системе не ограничивается.

Там требуют “перезагрузить” также Конституционный суд, боясь признания нормы о ЭС неконституционной по образцу решения об электронных декларациях, которое чуть не обрушило опекаемую систему борьбы с коррупцией.

За конкурс на главу САП Зеленского также атакуют в западных кругах. В “финал” вышли два кандидата, один из которых должен стать спецпрокурором, а другой - его заместителем. Однако последние два этапа откладываются уже долгое время.

В антикоррупционной тусовке считают, что Офис президента (ОП) не устраивает лидер рейтинга - детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Клименко. Поэтому конкурс якобы по указанию свыше пытаются сорвать. Другой претендент - прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.

Недавно была анонсирована дата одного из оставшихся этапов - 28 октября: кандидатам предстоит практическое задание. Если в этот день провести его не удастся, есть еще 1 ноября.

Потом будет собеседование на профессиональную компетентность, предварительно назначенное на 7 ноября.

“Если контролируемые Банковой члены комиссии опять сорвут кворум, это будет означать, что Зеленский отказывается от своей части обязательств с общего с Байденом письма”, - написал в своем Телеграм-канале глава живущего на западные гранты Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Но победа кандидата Синюка, скорее всего, тоже будет встречена в штыки. Вариант нового конкурса затянет избрание главы САП вообще на неопределенное время.

С ОАСК у грантовского лобби особые счеты. Устойчивое мнение в этих кругах, что этот суд (а конкретно его глава Павел Вовк) возглавляет судейскую “фронду” против передачи судебной системы в управление Западу. И хотя Зеленский вроде бы пошел навстречу пожеланиям Запада и внес в парламент законопроект о ликвидации ОАСК, уже началась новая сессия, а голосования все нет.

Тем временем через админсуд также атакуют Этический совет: на днях в него подали иск о приостановлении действия положения о проведении отбора на должность члена ЭС.

Но претензии к Зеленскому на этом не заканчиваются. Власти не выказывают ни малейшего желания пересмотреть решение о роспуске наблюдательного совета Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, хотя сохранение вообще набсоветов на госпредприятиях и присутствие в них иностранцев - один из пунктов так называемого списка госсекретаря США Энтони Блинкена (где также судебная реформа, подконтрольный Западу отбор руководителей НАБУ и САП). В последнее время публичная критика на этот счет поутихла, но, как говорят источники в дипломатических кругах, неофициально к теме набсоветов постоянно возвращаются.

И вот мы возвращаемся к вопросу, почему же Зеленский, на словах соглашаясь со всеми требованиями международных партнеров, выполняет в лучшем случае половину.

Давление будет нарастать

Политолог Анатолий Октисюк объясняет такую политику ОП несколькими причинами.

Прежде всего, часть окружения Зеленского считает, что некие внешние силы хотят его ослабить (так они якобы трактуют офшорный скандал и вообще шумиху вокруг Зе на Западе). “Сейчас в ОП громче звучат голоса, что Запад нас давит и может задавить вообще, поэтому нельзя ослаблять суверенитет - считай свою власть - передачей контроля над той же судебной системой”, - утверждает эксперт.

Дескать, поэтому хотят иметь влияние на антикоррупционную вертикаль (НАБУ-САП-ВАКС) если не через подконтрольных, то хотя бы лояльных руководителей. “Если антикоррупционные структуры полностью отдать Западу, они могут в какой-то момент обрушить конструкцию власти. Скажем, НАБУ занялось выплатами в конвертах “слугам” в Раде, и это потенциально может плохо закончиться. А есть и другие опасные случаи. Вот для этого и нужно иметь влияние на “антикоррупционеров”, - считает Октисюк.

Отметим, что эту версию подтверждает в разговоре со "Страной" и один из "слуг народа".

"В Офисе президента отдают себе отчет, что как только Запад получит полноценных и полностью подконтрольных себе руководителей и НАБУ, и САП, то он в любой момент может нанести два удара по самым больным точкам президента - открыть уголовное дело и отправить в тюрьму решением ВАКС о мере пресечения главу Офиса президента Андрея Ермака и первого помощника президента Шефира. И после этого Зеленский либо остается просто английской королевой, просто выполняющей указания клерков из посольств, либо будет вынужден досрочно уйти в отставку. Такую угрозу на Банковой осознают, а потому и сопротивляются. Хоть и скрытно", - говорит нардеп.

Также возможно, что Зеленский хотел бы получить что-то взамен западных требований. “Порошенко козыряет получением безвизового режима с ЕС. А что дадут Зе? С чем ему идти на будущие выборы? Поэтому он периодически выступает с призывами дать карту маршрута в НАТО или Евросоюз. Но непохоже, что Запад готов пойти навстречу”, - говорит Октисюк.

Политолог Вадим Карасев как раз считает: западные элиты пришли к мнению, что Киев пытается только “имитировать” реформы, и поэтому давление усилится.

“То, что позволено Эрдогану, в какой-то степени Орбану, Качинскому, не позволят Зеленскому. Раздражение со всех сторон по отношению к Зе будет нарастать. Возможны новые громкие разоблачения и не только на Западе, а и внутри страны”, - полагает Карасев.