Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Максима Галкина, российского юмориста и супруга Аллы Пугачевой, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

После внесения Галкина в список в этом перечне находится 259 человек. Российский пародист, юморист и ведущий Максим Галкин попал в список 3 ноября 2021 года. Он находится на 42-й строчке - между Олегом Газмановым и Юрием Гальцевым.

Напомним, "Страна" писала о том, что в начале ноября Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло еще 32 российских актера в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины".

Любопытно, что в список по ошибке попал украинский актер Валентин Томусяк, сыгравший в популярном сериале "Крепостная". После этого он потребовал извинений от Зеленского и СБУ.

Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, каким образом украинский актер Валентин Томусяк попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности.