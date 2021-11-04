Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, каким образом украинский актер Валентин Томусяк попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Об этом Ткаченко написал в своем Телеграм-канале.

"Вчера обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих Национальной безопасности Украины. То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке",- говорится в сообщении.

Он также добавил, что сегодня Министерство культуры и информационной политики достигло договоренности с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях.

Сообщение Александра Ткаченко в Телегра-канале.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что украинский актер Валентин Томусяк попал в список "лиц, угрожающих нацбезопасности Украины".

Сам он объяснил это внешним сходством с героем российского кинофильма "Солнцепек" про войну на Донбассе. Актер считает, что "черный список" Минкульта по ошибке и требует извинений от Зеленского и СБУ.

Журналисты тем временем, обратили внимание, что министр Ткаченко (в прошлом - гендиректор канала 1+1) вдруг обратил внимание на актера, который снимается в сериале, выходящем на СТБ. И теперь этот сериал должен быть запрещён к показу.