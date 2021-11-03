Министерство культуры и информационной политики внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины украинского актера театра и кино, сыгравшего в популярном сериале "Крепостная" Валентина Томусяка.

Список размещен на сайте ведомства.

Валентин Томусяк попал в "черный список" Миникульта первого ноября и находится там под номером 216.

Теперь, согласно закону о кинемотаграфии, Госкино должно запретить к показу на украинском телевидении все проекты с участием актера, в том числе и популярные украинские сериалы "Ничто не случается дважды" и "Крепостная".

Отметим, что "черный список" угроз, куда в основном попадают российские деятели культуры, появился в 2015 году. Его составляет Минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Каким образом и за что туда попал Томусяк никто не говорит. Отметим, что ряд других фигурантов списка сыграли в российском фильме "Солнцепек" о войне на Донбассе. Но в числе актеров в этом фильме Томусяк не числился.

Напомним, недавно Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины" 32 актера, среди которых россияне и украинец Валентин Томусяк.

Также сообщалось, что Минкульт признал угрозой безопасности Украины новых российских артистов.