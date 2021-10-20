Министерство культуры и информационной политики республики в очередной раз расширило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. 19 октября в него были включены девять российских деятелей культуры.

Список размещен на сайте ведомства.

По инициативе Службы безопасности Украины в перечень попали:

режиссер Максима Бриуса (участвовал в создании сериалов "Лучик", "Подсудимый", "Литейный, 4");

продюсер и сценарист Генрих Кен (автор сценариев картин "Шугалей 3", "Чужой район 2", "Одиночка");

продюсер Сергей Щеглов (работал над боевиком "Шугалей 2");

актер Владимир Ильин (снялся в десятках работ, включая "Сукины дети", "Утомленные солнцем" и "Идиот");

актер Михаил Вассербаум (играл в проектах "Шугалей 3", "Невский. Чужой среди чужих", "Олигарх");

оператор Владислав Гурчин;

оператор Александр Полагаев;

оператор Гарик Жамгарян;

писательница, лауреат премии "Русский Букер 2009" года Елена Чижова.

Теперь в перечне находятся 227 человек.

Черный список угроз, куда в основном попадают российские деятели культуры, появился в 2015 году.

Как писала "Страна", недавно в список попал рэпер Моргенштерн, причем дважды: под прежней фамилией и теперешней.

Также в списке значится итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо.