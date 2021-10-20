СБУ увидела угрозу в Ильине. Фото: МК

Министерство культуры и информационной политики республики в очередной раз расширило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. 19 октября в него были включены девять российских деятелей культуры.

Список размещен на сайте ведомства.

По инициативе Службы безопасности Украины в перечень попали:

  • режиссер Максима Бриуса (участвовал в создании сериалов "Лучик", "Подсудимый", "Литейный, 4");
  • продюсер и сценарист Генрих Кен (автор сценариев картин "Шугалей 3", "Чужой район 2", "Одиночка");
  • продюсер Сергей Щеглов (работал над боевиком "Шугалей 2");
  • актер Владимир Ильин (снялся в десятках работ, включая "Сукины дети", "Утомленные солнцем" и "Идиот");
  • актер Михаил Вассербаум (играл в проектах "Шугалей 3", "Невский. Чужой среди чужих", "Олигарх");
  • оператор Владислав Гурчин;
  • оператор Александр Полагаев;
  • оператор Гарик Жамгарян;
  • писательница, лауреат премии "Русский Букер 2009" года Елена Чижова.

Теперь в перечне находятся 227 человек.

Черный список угроз, куда в основном попадают российские деятели культуры, появился в 2015 году. 

Как писала "Страна", недавно в список попал рэпер Моргенштерн, причем дважды: под прежней фамилией и теперешней.

Также в списке значится итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо.

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