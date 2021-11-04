В МИД России шуткой отреагировали на внесение российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

"Национальная безопасность Украины в опасности - ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии - все в политику ушли", - написала в телеграм-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Максима Галкина, российского юмориста и супруга Аллы Пугачевой, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. После внесения Галкина в список в этом перечне стало 259 человек. Российский пародист, юморист и ведущий Максим Галкин попал в список 3 ноября 2021 года. Он находится на 42-й строчке - между Олегом Газмановым и Юрием Гальцевым.

Ранее "Страна" писала о том, что в список угроз нацбезопасности внесли украинского актера Томусяка. Теперь должны запретить сериал "Крепостная".

Также мы сообщали, что украинский актер Томусяк заявил, что попал в "черный список" Минкульта по ошибке и требует извинений от Зеленского и СБУ.