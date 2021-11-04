Украинский актер Валентин Томусяк, который по ошибке попал в "черный список" Минкульта с подачи СБУ, в интервью "Стране" рассказал, почему его включили в этот список.

По его словам, СБУ перепутала его с актером, который снялся в небольшом эпизоде российского фильма "Солнцепек" про войну на Донбассе. При этом СБУ основывалась на доносе некоего активиста, который уже много лет сотрудничает со Службой безопасности. Именно этот активист и заявил, что в фильме якобы снялся Томусяк.

"Некий активист прислал в СБУ документы, где указано, что в этом фильме снялся я. Это какой-то эпизод, актер там даже не указан в титрах. Но якобы это я. И мол, примите меры. Когда мы уже начали работу по опровержению, начальник департамента СБУ сказал, что вызвал своих подчиненных. Они все вместе раза два пересматривали этот фильм, и сказали, что, конечно, это ошибка. Информация не подтверждена", - отметил в разговоре со "Страной" Томусяк.

Как объяснили актеру в СБУ, эпизод, где появляется актер, похожий на Томусяка, очень короткий. Настолько, что даже не указан в титрах. Поэтому, мол, СБУ было очень сложно разобраться.

Имя активиста, по клеветническому доносу которого Томусяка записали в "черный список", актеру не назвали. "Просто сказали, что есть такой активист, с которым они работают с 2015 года, который "навязывает" СБУ работу", - добавил актер.

По его словам, начальник департамента СБУ признался Томусяку, что это уже не первый случай, когда этот активист присылает в СБУ какие-то документы, чтобы СБУ обязалась их рассмотреть и принять меры. И потом оказывается, что это ошибка.

Томусяку показалось странным, что СБУ подчиняется доносам какого-то активиста. "То есть при желании на СБУ можно даже немножечко надавить", - отметил актер.

Томусяк возмущен, что СБУ положилась на слова некоего активиста и не перепроверила информацию о том, что он якобы снимался в российском фильме "Солнцепек".

"Я сегодня сказал на встрече в СБУ, что они же могли хотя бы посмотреть, въезжал ли я в Россию, у СБУ ведь есть доступ к информации, когда и как человек пересекает границу. Я же должен был въехать в Россию, чтобы сняться в фильме "Солнцепек". Можно было хотя бы так это проверить. Начальник департамента сказал, что там было очень много лиц, и им всех перепроверить было сложно", - отметил Валентин Томусяк.

Полный текст интервью "Страны" с Валентином Томусяком можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, что звезда сериала "Крепостная" Валентин Томусяк попал в "черный список" актеров Минкульта по ошибке.