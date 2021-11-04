Министерство культуры и СБУ оконфузились с очередным черным списком актеров, которые якобы угрожают нацбезопасности Украины. В этот список по ошибке внесли украинского актера Валентина Томусяка, который известен по роли в сериале "Крепостная". Его перепутали с актером, который снялся в российском фильме о войне на Донбассе "Солнцепек". Хотя Томусяк не имеет к этому фильму никакого отношения, а в России и на неподконтрольных Украине территориях не был с 2014 года. Просто СБУ показалось, что Томусяк похож на одного из персонажей этого кино.

"Страна" поговорила с Валентином Томусяком о том, как он по ошибке оказался "врагом народа" и по чьей вине его незаслуженно записали в черный список.



— Как вы узнали о том, что попали в чёрный список Минкульта? Получили ли вы какое-то официальное уведомление?



— Нет, никакого уведомления не было. Я был на работе, я не беру с собой телефон на площадку. У меня был маленький перерыв, я забежал по каким-то делам в вахтёрскую и посмотрел в телефон. Увидел кучу пропущенных звонков с непонятных номеров. В мессенджерах мне писали журналисты и спрашивали, что я думаю по этому поводу. Как раз тогда я и узнал, что, оказывается, пока я работаю, у меня за спиной происходит целая история.



— Что вы сделали после этого?



— Тут же созвонился с моим агентом. Он сказал: "Такая ситуация: ты внесён в чёрный список, объявлен врагом народа и угрозой национальной безопасности в связи с тем, что якобы снялся в некоем российском продукте".



— Что вы ощутили в тот момент?



— Ох… Яркий спектр эмоций. У меня все упало внутри, потемнело в глазах. Не было особо времени разбираться. Агент сказал, чтобы я шёл работать дальше и не переживал. Я попытался вернуться в съёмочный процесс. Но, честно говоря, настроение подпортилось у меня кардинально.



— Вы случайно в этот момент не комедийную роль играли?



— Комедийную! В этот день у меня было две съемки: сначала в четвёртом сезоне "Будиночок на щастя" и проект "Юная" для "Нового канала", тоже комедия. То есть я перепрыгивал с комедии на комедию, хотя в моей личной жизни разворачивалась трагедия.



— Какая была реакция по рынку? Режиссёры не разорвали с вами сотрудничество?



— Там, где я снимался, об этом никто ещё не знал. Потому что все были в съёмочном процессе, мало кто заходил в соцсети. Я, конечно, все сразу рассказал коллегам на площадке, но это вызвало у всех только ужас и недоумение. Как такое вообще могло произойти в нашей стране, что человек, как личность, оказался полностью незащищённым?



— Как вы считаете, почему произошла такая ошибка?



— Я уже встречался с начальником департамента СБУ сегодня с утра.



— И что он вам сказал?



— Принес свои личные извинения. Он один из тех, кто подписал документ, до конца не разобравшись. Было приятно, что он не снимает с себя никакой ответственности и понимает, какой ущерб он мне нанёс. Сейчас идёт разбирательство, он уже готовит пресс-релиз для прессы. И пообещал, что к концу дня на сайте СБУ будет официальное заявление о том, что это не я.



— А почему в СБУ решили, что это вы снимались в российском фильме "Солнцепёк"?



— Начальник департамента сказал, что эти документы писал некий активист.



— Какой активист?



— Некий активист прислал в СБУ документы, где указано, что в этом фильме снялся я. Это какой-то эпизод, актер там даже не указан в титрах. Но якобы это я. И мол, примите меры. Когда мы уже начали работу по опровержению, начальник департамента СБУ сказал, что вызвал своих подчиненных. Они все вместе раза два пересматривали этот фильм, и сказали, что, конечно, это ошибка. Информация не подтверждена.



— А почему они не проверили это до того, как вносить вас в список?



— Начальник департамента СБУ передо мной извинился за то, что не была проведена проверка. Но, мол, это не так просто, потому что очень маленький эпизод, настолько минимальный, что даже не указан в титрах. Поэтому им было очень сложно разобраться. Насколько я понял, оклеветали не одного только меня.



— То есть в этом новом "черном списке" есть еще люди, которых внесли туда по ошибке?



— Насколько я понял, да. Но могу ошибаться. И конкретных имен не знаю. В моем случае уже запущен процесс опровержения. СБУ отправило письмо в Минкульт, они ждут ответ. Мне сказали, что ведется внутреннее расследование, но все уже убеждены на 100%, что это ошибка.



— А что это за активист, который на вас донес? Кто-то вроде Стерненко?



— В СБУ не вдавались в подробности. Просто сказали, что есть такой активист, с которым они работают с 2015 года, который "навязывает" СБУ работу.



— В каком смысле?



— Начальник департамента СБУ признался, что это не единичный случай, когда этот активист присылает в СБУ какие-то документы, чтобы СБУ обязалась их рассмотреть и принять меры.



— То есть СБУ подчиняется доносам какого-то активиста?



— Да, мне это тоже показалось странным. То есть при желании на СБУ можно даже немножечко надавить.



— Уже не первый раз происходят подобные ошибки. До этого СНБО ввел санкции против однофамилицы одной россиянки. Вы как человек, который сам пострадал от этого, как считаете, почему допускается такая халатность, которая бьет по репутации людей?



— Да просто нужно тщательнее проверять данные. Не знаю, почему уже не первый раз они допускают такие ситуации.



— После того поста, где вы объяснили, что вас внесли в черный список по ошибке, и тэгнули президента, Минкульт и другие инстанции, с вами связался кто-то из них?



— Пока нет. Только СБУ. Никакой реакции со стороны других органов власти не было. Я сегодня сказал на встрече в СБУ, что они же могли хотя бы посмотреть, въезжал ли я в Россию, у СБУ ведь есть доступ к информации, когда и как человек пересекает границу. Я же должен был въехать в Россию, чтобы сняться в фильме "Солнцепек". Можно было хотя бы так это проверить.



— Почему же даже этого в СБУ не сделали, прежде чем записать вас во враги народа?



— Ну, начальник департамента сказал, что там было очень много лиц, и им всех перепроверить было сложно. Но — извинения принесены. Теперь очень ждем официального опровержения.



— На вашу работу как-то повлияло попадание в черный список?



— Нет, коллеги меня поддержали. Они тоже были в шоке. Я сейчас на съёмочной площадке, пытаюсь как-то справиться со всем этим грузом, переключиться опять на работу. Жизнь покруче любого сценария.