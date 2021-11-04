Служба безопасности Украины принесла извинения украинскому актеру Валентину Томусяку за то, что его по ошибке внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сам актер рассказал в интервью "Стране".

"Я уже встречался с начальником департамента СБУ сегодня с утра. Он принес свои личные извинения. Он один из тех, кто подписал документ, до конца не разобравшись. Было приятно, что он не снимает с себя никакой ответственности и понимает, какой ущерб он мне нанёс. Сейчас идёт разбирательство, он уже готовит пресс-релиз для прессы. И пообещал, что к концу дня на сайте СБУ будет официальное заявление о том, что это не я", - сообщил актер.

Напомним, о включении украинского актера Томусяка в список "лиц, угрожающих нацбезопасности Украины" стало известно накануне.

Сам он объяснил это внешним сходством с героем российского кинофильма "Солнцепек" про войну на Донбассе. Актер считает, что "черный список" Минкульта по ошибке и требовал извинений от президента Зеленского и СБУ.

В свою очередь, после этого, Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, каким образом украинский актер оказался в этом списке.

Между тем, сам актер в комментарии "Стране" заявил, что СБУ его включила в список по доносу какого-то активиста.