4 ноября в Украине обновился состав правительства.

Алексей Резников, занимавший пост министра по делам оккупированных территорий, стал министром обороны.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заняла место министра по делам оккупированных территорий.

Юлия Свириденко, замглавы Офиса президента, перешла в должность министра экономики.

Ранее возглавлявший аэропорт "Борисполь", а ныне - Гостаможню Павел Рябикин, стал министром по стратегическим отраслям.

"Страна" изучила декларации этих чиновников за 2020 год. Рассказываем, сколько они зарабатывают и чем владеют.

Алексей Резников

Резников родом из Львова, юрист, оказывал в прошлом услуги практически всем представителям украинского крупного бизнеса. Считается близким другом главы Офиса президента Андрея Ермака.

В своем выступлении в Раде в качестве приоритетов на новом посту назвал укрепление сотрудничества с НАТО, улучшения содержания военнослужащих и вооружений в ВСУ.

О подоплеке назначения Резникова "Страна" уже писала.

Источники "Страны" в Офисе президента главным мотивом называют необходимость иметь на посту министра человека публичного, который мог бы стать главным спикером по военной теме.

"У Тарана с публичными выступлениями были большие проблемы. Из-за чего главным публичным лицом в военной сфере постепенно становится главком ВСУ Валерий Залужный. В отличие от своих предшественников он охотно дает интервью и комментарии, в которых рассказывает, как ему хотелось бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Кроме того, именно он взял на себя первым ответственность за приказ нанести удар Байрактаром по позициям "ДНР".

И постепенно в глазах украинской "партии войны" он становится чуть ли не главным положительным героем во всем руководстве страны. Эта партия противопоставляет "решительного Залужного" "трусливому Зеленскому" и "русскому шпиону" Ермаку.

Кроме того, в соцсетях уже запущено обсуждение темы, а не нужен ли Украине свой Бонапарт/Пиночет?

На этом фоне Банковая и решила отправить в министерство обороны друга Ермака Резникова. Чтобы он стал главным и, по сути, единственным спикером в МО. Ну и заодно присмотр за Залужным будет усилен, чтоб из него не делали украинского бонапарто-пиночета", - пишет телеграмм-канал "Политика Страны".

Декларация

Алексею Резникову - самому или с родственниками - принадлежит большое количество недвижимости:

44, 73, 104, 167-метровые квартиры в Киеве,

1152, 1951, 2500, 1088, 1947, 2500 квадратных метров земли в Кийлове Бориспольского района такой площадью:

2000-метровый земельный участок в Княжичах под Киевом,

90 метров - часть квартиры - в Козине под Киевом, министр арендует с 2019 года вместе с женой Юлией.

У Резникова есть два оружия: охотничьи карабины марок Zbroyar и Blaser.

Элитные часы марок Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet.

Автопарк чиновника:

Porsche Boxster 2003 года выпуска (его он купил в ноябре 2019 года за 300 тысяч гривен),

Audi A8 2012 года,

Volkswagen Amarok 2012 года,

Mini Cooper Countryman 2011 года выпуска (принадлежит жене).

прицеп,

баги,

квадроцикл Kawasaki.

Алексей Резников владеет двумя пакетами ценных бумаг, местонахождение - Британские Виргинские острова:

акции Flings Advisors S.A.,

акции Live Earth Ltd,

Номинальная стоимость каждого пакета - 1,4 миллиона гривен. Там же у чиновника открыто два юрлица. Акции этих двух компаний у него появились у него в сентябре 2019-го и в мае 2020-го.

Заработная плата в министерстве - 498 275 гривен (по 41 522 тысячи в месяц). Юридические услуги и медиация принесли ему значительно больше - 9,9 миллионов гривен.

Доход жены - 637 тысяч в год.

На счетах в банке у Резникова:

36 140 гривен в Альфабанке,

7326 долларов в Альфабанке,

3520 евро в Альфабанке,

200 798 гривен в Ощадбанке,

9270 долларов в Ощадбанке,

48 701 долларов в Preferred Bank (Сан-Франциско, США),

72 437 долларов в Liechtensteinische Landesbank (Лихтенштейн).

Наличными Резников хранит 255 000 евро. Третьему лицу он одолжил 1,1 миллиона долларов.

Ирина Верещук

Считается одним из самых профессиональных депутатов от "Слуги народа". Один из главных спикеров партии.

Верещук уже обозначила свои приоритета на посту министра.

Она считает, что Министерство по реинтеграции должно быть "генератором мягкой силы на направлении работы с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса". Свои приоритеты на посту она изложила в таких тезисах:

1.Реинтеграция уже сегодня через информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно оккупированных территориях.

2. Фокус на молодежи.

3. Мобилизация международной финансовой помощи на инфраструктурные проекты на близлежащих территориях.

Относительно Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, выступая с трибуны она повторила официальную позицию украинской власти - от Минских соглашений не отказываемся, но для начала реинтеграции нужно в первую очередь выполнить составляющую по безопасности.

Декларация

В собственности (личной или совместной) у Ирины Верещук:

37,6-метровая квартира в Броварах,

53,2 и 45,5-метровая квартира во Львове.

38,6-метровая квартира в Рава-Русской

1000 квадратных метров земли в Рава-Русской,

19 977 метров земли в Сопошине Львовская области.

Верещук владеет автомобилем Toyota Сamry.

У ее мужа Михаила Volkswagen Touareg.

За минувший год в Раде Верещук заработала 503 120 гривен (около 42 тысяч в месяц), а как преподаватель в университете имени Драгоманов - еще 43 897 гривен.

Муж, местом работы которого указана военная часть Е6117 (он служит в спецназе СБУ), заработал 1 089 125 гривен.

В сбережениях у Верещук - 160 000 гривен и 11 000 долларов наличными. А также на счетах в банке - еще 143 575 гривен.

Юлия Свириденко

До назначения министром была заместителем главы Офиса президента. А до того - заместителем министра экономики (когда министром был Милованов). Также как и Милованов считается приближённым к "соросятам".

Декларация

В собственности Юлии Свириденко следующая недвижимость:

33,5-метровая квартира в Киеве (в личной собственности с 2014 года),

74,3-метровая квартира, также в столице, в собственности с 2010 года.

87,5-метровая квартира в Чернигове (в долевой собственности с 2009 года).

Муж Сергей с 2018 года владеет земельным участком площадью 1496 метров в Клочкове Черниговской области. В Новгород-Северском у него с родственниками есть 63,7-метровая квартира.

Ездит супруг на BMW X3 2016 года выпуска. Автомобиль был куплен в 2018 году за 1 миллион 33 тысяч гривен.

Павел Рябикин

Пришел на должность министра с поста главы таможни.

Как писала "Страна" вопрос этот решался непросто.

"Сам Рябикин очень хотел попасть на эту должность, но выставил два условия. Первое - контроль с его стороны за кадровой политикой Укроборонпрома. Второе - назначения его зама Звягинцева и.о. главы таможни на переходный период пока не выберут нового главу на конкурсе. По обоим условиям в Офисе президента есть проблемы. Особенно по второму. Так как на главу таможни, в случае ухода Рябикина, активно сватают разведчика из Госпогранслужбы Вячеслава Демченко. Демченко - человек влиятельного соратника Зеленского из Харькова Вадима Слюсарева", - говорит источник в окружении Рябикина.

Но, по итогу, на главу таможни, скорее всего, назначат Демченко. То есть, получается, что Рябикина отправили в правительство, чтоб освободить "хлебное" место на таможне для человека одного из ближайших соратников Зеленского.

Декларация

В собственности Павла Рябинина большое количество недвижимости, а именно:

50, 70, 109, 235-метровые квартиры в Киеве (одну из квартир - 109,3 метра - он купил в сентябре 2020-го за 5,2 млн гривен),

семь машиномест и два гаража - в Киеве и Козине,

71, 535, 432, 107, 211, 571 метров нежилого помещения в столице,

120-метровая квартира в Севастополе, в собственности с 2005 года,

116-метровый дачный дом и 798 метров земли в Ромашкове Обуховского района.

Из предметов роскоши в семье Павла Рябинина есть: мужские наручные часы Vacheron Constantin, Piaget, Blanpe, Breitling for Bentley, настольные часы и ювелирные украшения марки Jaeger-LeCoultre Atmos, коллекция живописи XIX-XX века, кувшины и вазы из венецианского стекла, две настольные бронзовые фигурки, две напольные мраморные фигуры, коллекция энциклопедий и книг,

Автопарк Рябикина:

три моторно-прогулочных водных транспортных средств,

пассажирское водное судно,

три стояночных понтона,

автомобиль BMW 730D 2014 года выпуска,

Mercedes Benz 1997 года выпуска,

Dodge Ram Van грузовой пикап 2006 года выпуска,

Audi Q7 2016 года,

Jaguar I-PACE 2018 года,

Audi Q8 2019 года (купил августе 2019 за 2,1 млн гривен),

Land Rover 2020 года (купил в декабре 2020 за 4,9 млн).

Рябикин владеет правами в одиннадцати компаниях. Из них наиболее крупные два: рекреационно-оздоровительный центр "Зеленый порт" и кооператив частных жилых домов Совские пруды.

Зарплата по основному месту работы, в аэропорту "Борисполь", составила 4,7 миллионов гривен (около 391 тысячи в месяц).

Павел Рябикин сдает в аренду недвижимость посольству Израиля, на чем за 2020 год заработал 2 миллиона 125 тысяч гривен. От других арендаторов он получил еще 419 тысяч гривен.

Жена Галине предпринимательская деятельность принесла 955 гривен.

Третьим лицам семья Рябикиных восемь раз дала в долг суммы 1,5 и 1,4 миллиона гривен, 47, 468, 719, 461 тысяч гривен, 18 и 10,5 тысяч долларов.

На счетах у семьи Рябикиных:

1 389 680 гривен и 1905 рублей в банке Клиринговый дом,

890 020 гривен, 8044 долларов и 1317 евро в Привате,

33 646 гривен в Райффайзене.

Наличными:

940 000 долларов,

30 000 евро.

Последняя крупная покупка, совершенная Рябикиным, была в октябре. За два миллиона гривен он купил моторную лодку.

Остальные крупные покупки за последние два года: в сентябре 2020 стал собственником 109,3-метровой квартиры в Киеве.

В августе 2019 года он купил новую Audi Q8 за 2,1 млн гривен, в декабре 2020 - новый Land Rover за 4,9 млн гривен.