Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Демченко с поста начальника управления разведки Государственной пограничной службы. Указ опубликован на сайте главы государства.



"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте президентского указа.

Напомним, Вячеслав Демченко может возглавить украинскую таможню вместо Павла Рябикина, который претендует на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и вице-премьера, с которого сегодня Верховная Рада уволила Олега Уруского. Источники говорят, что Вячеслав Демченко - человек влиятельного соратника Зеленского из Харькова Вадима Слюсарева, которого называют негласным куратором Харьковской области от "Слуги народа". "Страна" подробно разбиралась в масштабных кадровых перестановках в Кабмине.

Как сообщалось, в среду, 3 ноября, парламент уволил сразу пятерых министров.

Также мы сообщали, что после увольнения пяти министров сопредседатель ОПЗЖ Бойко призвал Кабмин уйти в отставку в полном составе.