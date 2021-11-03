Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко считает, что "некомпетентное и утратившее доверие украинцев" правительство, должно уйти в отставку полном составе, а не по отдельности.

Об этом со ссылкой на Бойко сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Он напомнил, что подавляющее большинство украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении.

"...И это абсолютно справедливые претензии людей, потому что все обещания, которые давал президент и его политическая сила, оказались невыполненными", - заявил политик.

Он напомнил, что вопросы завершения войны, борьбы с бедностью, коммунальных тарифов - это те ключевые обещания, благодаря которым команда президента Владимира Зеленского и пришла к власти.

"В итоге, война продолжается, бедность выросла с 22% в 2013 году до уровня, когда почти каждый второй украинец оказался в этой категории. При этом, цены и коммунальные тарифы растут. Закономерно, что люди дают такую оценку власти. Виновата в этом вся команда во главе с президентом", - добавил парламентарий.

Юрий Бойко также назвал ситуацию с эпидемией в стране критической из-за некомпетентных действий власти.

"Обеспечение больниц кислородом - это простая инженерная задача среднего уровня, а не запуск космического корабля. И провалить ее и обречь людей на страдание - это цинизм высшей степени", - заявил Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ считает, что также полностью провалена и подготовка к началу отопительного сезона.

"Накопили 700 тысяч тонн угля при потребности в 3 млн. тонн. Более сложного начала отопительного сезона еще не было - не подготовились ни по ресурсам, ни по ценам, ни по техническому обеспечению. С электроэнергией ситуация не лучше - теперь вынуждены срочно просить ее у Беларуси, в адрес руководства которой перед этим делали громкие политические заявления", - добавил Бойко.

Он считает, что провальная политика власти привела к глубокому системному кризису, и отставка отдельных министров уже не спасет ситуацию.

"Правительство полностью не справилось с поставленными задачами по обеспечению жизнедеятельности страны. Мы выступаем за отставку всего правительства в полном составе, а не только отдельных министров", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, сегодня Рада на заседании уволила сразу пятерых министров.

Также мы писали, ранее Юрий Бойко заявил о возможности снизить цены на газ в Украине в три раза.