Киевский горсовет переименовал 12 улиц. Многие их этих переименований были проведены в рамках декоммунизации. Поэтому фракция "Евросолидарности" отметила их песней "Батько наш Бандера", которую депутаты спели прямо в сессионном зале.

Среди переименованных улиц такие:

Улица Николая Кузнецова (знаменитый советский разведчик) стала улицей Олеся Бабия (в честь писателя, который сотрудничал с нацистами в годы войны); Улица Костюка стала улицей Профессора Эйхельмана (ученый-правовед); Улица Павленко стала улицей Кристины Сушко (поручитель Армии УНР); Переулок Павленко переименован в переулок Мовчуновский; Улица Народного ополчения стала улицей Святослава Храброго (киевский князь); Улица Молодогвардейская стала улицей Владимира Сикевича (генерал-хорунжий армии УНР); Улица Московская (в поселке Жуляны) стала улицей Григория Гуляницкого (участник междоусобных войн времен Руины во второй половине 17 века).

Также в Киеве появился сквер имени Василия Слипака в честь украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году (расположен на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик в Подольском районе).

Ранее "Страна" писала о том, что мовный омбудсмен Креминь призвал к переименованию городов с "русскоязычными" названиями.

Также мы сообщали, что под Одессой переименуют сразу три улицы, названные в честь первой женщины-космонавта Терешковой.