На десятой очередной сессии восьмого созыва Владимир-Волынского городского совета, которая состоялась 1 октября, депутаты решили переименовать этот город в Волынской области во Владимир. Идею раскритиковали в российском Владимире.

О переименовании сообщается в Фейсбуке Владимир-Волынской городской территориальной общины.

Хотя на повестке дня стояли 133 вопроса, его решили рассмотреть первым.

После более чем часового обсуждения, в котором приняли участие как депутаты, так и представители общественности, большинством голосов была поддержана инициатива по возвращению Владимир-Волынскому исторического названия Владимир.

Согласно проекту решения вскоре будет начато ходатайство перед Волынским областным советом о внесении представления в Верховную Раду о возвращении городу исторического названия.

Это событие прокомментировал начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации российского Владимира Александр Карпилович.

"Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", - заявил Карпилович.



Он добавил, что история не терпит сослагательного наклонения, а города "получили уже исторически выверенные названия".

Между тем Владимир-Волынский действительно раньше назывался Владимиром. Вторую часть названия он получил в 1795 году, когда вошел в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Его переименовали, чтобы отличать от города Владимира-на-Клязьме.

В последнее время в Украине часто что-нибудь переименовывают и судятся за возвращение старых названий. Например, летом Верховная Рада переименовала прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк.

А в начале года суд отказался рассматривать иск о незаконности переименования Кировограда в Кропивницкий.