В Запорожье начался сбор подписей под двумя онлайн-петициями на одну тему. Автор первой предлагает переименовать площадь Маяковского в честь порноактера из США Билли Херрингтона. Во второй призывают горсовет не рассматривать эту петицию, если она соберет нужное число подписей.

Петиции под номерами 6893 и 6897 появились на днях на сайте Запорожского горсовета. Сбор подписей за первую стартовал 13 сентября, за вторую - днем позже.

Автор первого воззвания, набравшего 166 голосов из необходимых 750, просит поддержать переименование, так как в городе уже есть сквер имени Маяковского, аллея имени Маяковского и кинотеатр имени Маяковского.

"Переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей", - добавил автор.

Что касается Херрингтона, то его он характеризует как известного американского актера, "на фильмах которого выросли поколения не только американцев, но и украинцев и европейцев".

Площадь пока еще Маяковского

Во второй петиции приводится с десяток аргументов, почему Запорожью не нужна площадь имени актера, воспитавшего несколько поколений, в частности:

Херрингтон широко известен в очень узких кругах, так как был порноактером гей-фильмов, а так же работал стриптизером в гей-клубах США;

в Запорожье нет сквера и аллеи имени Маяковского, а есть только проспект и площадь его имени;

ни один из объектов топонимики Запорожья нельзя называть в честь порноактера гей-фильмов, потому что он сразу превратится в мекку для представителей ЛГБТ-сообщества;

наивно полагать, что переименование станет мощным туристическим магнитом для многих людей.

Автор заявил, что петиция о переименовании - это провокация.

Херрингтон родился в 1969 году в США, занимался стрипитизом и снимался в фильмах для взрослых. Также он стал центральной фигурой субкультуры гачимучи - мемах, основанных на низкобюджетных гей-порнофильмах 1990-х годов. Фильм с его участием "Тренировка-3: мускулистые фантазии" считается одним первым из гачимучи-видео.

Завершив порно-карьеру в 2007 году, Билли устроился работать плотником в семейную строительную компанию.

В марте 2018 года Херрингтон погиб в автокатастрофе в Калифорнии.

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