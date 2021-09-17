В Одесской области переименуют несколько улиц, которые носят имя генерал-майора Валентины Терешковой - первой женщины-космонавта, члена президиума Верховного совета СССР. Сейчас ей 84 года и она является депутатом Госдумы РФ и входит в высший совет партии "Единая Россия". Решение о переименовании в рамках декоммунизации приняла Фонтанская объединенная территориальная громада, передает "Думская".

Речь идет об улицах имени Терешковой в Фонтанке, Крыжановке и Новой Дофиновке. Основанием для переименования является требование Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". А Терешкова, как известно, занимала должность в высшем органе Советского Союза - президиуме ВС СССР.

Также комиссия решила провести общественное обсуждение по поводу присвоения собственных названий улицам, которые фактически являются продолжениями одесских - Академика Сахарова, Генерала Бочарова и Владимира Высоцкого.

Напомним, именно дпутат Госдумы РФ от "Единой России" Валентина Терешкова предложила внести в проект закона об изменениях в конституцию России поправку, которая обнулит президентские сроки Владимира Путина.

Отметим, что в Киеве также переименовали улицу Валентины Терешковой, теперь она называется Святищенская.

А вот жители села под Николаевом отказались переимновывать улицу Терешковой.

Также еще в 2016 году на тот момент губернатор Закарпатья Геннадий Москаль тоже грозился избавить область от улиц имени Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта.