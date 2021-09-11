Имя Терешковой улица носит с конца 1970-х. Фото: Госдума РФ

Жители села Тузла Николаевской области проголосовали против переименования улицы Валентины Терешковой. Свою позицию они объяснили тем, что улицу назвали в честь первой в мире женщины-космонавта, а не политика, голосовавшего за присоединение Крыма к России или члена ЦК КПСС. 

Об этом сообщает LB.ua.

В селе заявили, что улица носит имя Терешковой с 1979 года и не подпадает под действие закона о декоммунизации, так как не содержит коммунистической или нацистской символики.

2 августа в селе прошли общественные слушания с участием 21 человека по поводу переименования с голосованием. Все участники собрания отдали голоса против переименования улицы. 

На слушаниях выступающие заявили, что никто не сможет их заставить отказаться от старого названия улицы и что не они ее называли, не им и отменять это название.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве планируют переименовать переулок Валентины Терешковой в переулок Кристины Алчевской

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