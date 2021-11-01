Сбербанк России решил переименовать свою одноименную "дочку" в Украине. Теперь она будет называться Акционерное общество Международный резервный банк. Сокращенное название - АО МР Банк. Об этом сообщается в решении Сбербанка.

"Уполномочить правление банка самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к порядку, условиям использования банком новых знаков для товаров и услуг (ТМ)", - говорится в решении российского Сбербанка.

Отметим, что решение о переименовании было принято после того, как Сбербанк в августе проиграл суд Ощадбанку Украины, который добивался изменения его названия. Кроме того, Ощадбанк отсудил у российского Сбербанка доменное имя sberbank.ua.

Напомним, в марте 2021 года решением СНБО еще на три года продлено действие санкций в отношении двух российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка.

Также мы писали, что в 2018 году Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка (принадлежащие российской госкорпорации "Внешэкономбанк"), Сбербанка (принадлежащих российскому Сбербанку) и ВТБ Банка (принадлежащих российскому госбанку ВТБ).