На торжественной церемонии, которая проходила в Одессе, переименовали научно-исследовательские корабли. Теперь купленные у Великобритании ледоколы имеют наши названия.

Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает Думская.

На праздничном мероприятии, которое посетил президент Украины Владимир Зеленский, ледокол для полярников "James Clark Ross" наименовали "Ноосферой", а судно для исследования морей "Belgica" теперь называется "Борисом Александровым".

Напомним, ранее Глава государства рассказал о том, что пока Украина не может строить свои корабли, она должна их покупать. Однако он хочет, чтобы через 5-10 лет в Украине появился полноценный научно-исследовательский флот. По его мнению, мировой океан - это пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке.

Мы также писали о том, что 5 октября в морской порт Одессы прибыл ледокол под сине-желтым флагом "Джеймс Кларк Росс", на борту которого были украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес. Напомним, подержанный ледокол Украина купила у Великобритании летом 2021 года.