Во вторник, 5 октября, в морской порт Одессы прибыл ледокол "Джеймс Кларк Росс", который Украина купила у Великобритании летом 2021 года.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Также в ведомстве публикуют соответствующие фото.

По данным Минобразования, ледокол прибыл под сине-желтым флагом. Он плыл из Дании в Украину через Северное, Средиземное и Черное море. На борту ледокола были украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

В последующие недели для прибывшего в Украину ледокола будут оформлять необходимые документы и заниматься технической инвентаризацией судна. После этого ледокол официально переименуют.

Также, как добавили в МОН, в планах организовать экскурсии на посещение судна.

Напомним, 19 августа Украина приобрела подержанный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а в предпоследний день лета в датском порту города Фредериксхавн состоялась официальная передача судна.

В субботу, 18 сентября, "Джеймс Кларк Росс" отправился из Дании в Одессу под украинским флагом. И вот сегодня, спустя чуть больше двух недель, ледокол прибыл в нашу страну.

Также мы писали, что британская сторона была готова продать "Джеймс Кларк Росс" за пять миллионов долларов. Позже выяснилось, на покупку судна Кабмин Украины выделил средства с запасом - 244,5 миллионов гривен (около 9 млн долларов).