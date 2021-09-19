В субботу, 18 сентября, ледокол "Джеймс Кларк Росс", который Украина приобрела у Великобритании, отправился из Дании в Одессу под украинским флагом. Дорога займет около трех недель.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Фейсбук.

Перед отправлением в Одессу провели работу по перерегистрации и страхованию судна и получению новых радиопозывных и ряд других работ. На борту флагмана украинского исследовательского флота два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

"Впереди почти три недели путешествия через три моря Европы: Северное, Средиземное и Черное. Затем в Одессе, после завершения всех необходимых формальностей, состоится официальное представление суда и будет сообщено его новое название. Пожелаем команде семь футов под килем и попутного ветра!" - сказано в сообщении.

Напомним, сторона Великобритании была готова продать "Джеймс Кларк Росс" за пять миллионов долларов.

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