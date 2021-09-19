Ледокол направляется в Одессу.Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В субботу, 18 сентября, ледокол "Джеймс Кларк Росс", который Украина приобрела у Великобритании, отправился из Дании в Одессу под украинским флагом. Дорога займет около трех недель.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Фейсбук.

Перед отправлением в Одессу провели работу по перерегистрации и страхованию судна и получению новых радиопозывных и ряд других работ. На борту флагмана украинского исследовательского флота два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

"Впереди почти три недели путешествия через три моря Европы: Северное, Средиземное и Черное. Затем в Одессе, после завершения всех необходимых формальностей, состоится официальное представление суда и будет сообщено его новое название. Пожелаем команде семь футов под килем и попутного ветра!" - сказано в сообщении.

Ледкол направляется в Одессу. Скриншот из фейсбука Национального антарктического центра

Ледкол направляется в Одессу. Скриншот из фейсбука Национального антарктического центра

Ледкол направляется в Одессу. Скриншот из фейсбука Национального антарктического центра

Напомним, сторона Великобритании была готова продать "Джеймс Кларк Росс" за пять миллионов долларов.

Также "Страна" подробно разбиралась, Украина поставит военному флоту Индии два газотурбинных движка.

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