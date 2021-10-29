Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы через 5-10 лет в Украине появился научно-исследовательский флот. По его мнению, мировой океан - это пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке. Об этом глава государства заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, когда передавал украинским ученым купленный у Великобритании ледокол, спущенный на воду в 1990 году.

"Сегодня Украина начала восстанавливать свой научный флот. Это очень хорошая новость. И это одна из причин, почему мы сегодня собрались на морвокзале в Одессе. Здесь мы передаем нашим ученым нашей арктической станции академика Вернадского ледоколам "Джеймс Кларк Росс" - пока у него такое название, он был впервые приобретен государством.

Украина входит в престижные клубы космических и арктических государств, а сегодня она начинает возвращаться в Мировой океан. Это большие возможности для изучения его ресурсов, для участия на равных глобальных мировых проектах", - заявил Зеленский.

Президент считает, что пока Украина не может строить свои корабли, она должна их покупать.

Президент призвал министра образования и науки Сергея Шкарлета за 5-10 лет возродить научно-исследовательский флот Украины.

"Мы предлагаем поставить себе высокую планку - 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса. Вы спросите, почему столько? Это очень символическая цифра. Именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году. Когда я стал президентом научных судов в Украине было ноль", - сказал Зеленский.

На это событие обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".

"Откуда возьмет Украина деньги на этот огромный флот, кто его будет строить и какой эффект он даст для страны президент не сказал. Возможно, для него это и не важно. Главное, что "цифра символическая", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, 19 августа Украина приобрела подержанный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а в предпоследний день лета в датском порту города Фредериксхавн состоялась официальная передача судна.

В субботу, 18 сентября, "Джеймс Кларк Росс" отправился из Дании в Одессу под украинским флагом. И вот сегодня, спустя чуть больше двух недель, ледокол прибыл в нашу страну. А 5 октября он прибыл в морской порт Одессы.