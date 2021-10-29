Известный украинский педиатр Евгений Комаровский заявил, что накануне выборов президента в 2019 году Владимир Зеленский использовал его только для пиара.

Об этом доктор Комаровский сообщил в интервью "Украинской правде".

По его словам, различные политики атакуют его с предложениями, начиная с 2010 года.

"Они не скрывали: все, что им нужно от меня, - чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", - рассказал Комаровский.

Напомним, после отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады появился слух о создании им собственного политпроекта с участием известного врача Евгения Комаровского и журналиста Дмитрия Гордона. Стороны это отрицают.

Ранее "Страна" писала о том, что доктор Комаровский предрек украинцам "последнюю осень" из-за ситуации с ковидом.

Также мы сообщали, что Комаровский рассказал как отказал Зеленскому.