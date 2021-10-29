Пять месяцев прошло со дня заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах высадить в Украине миллиард деревьев в ближайшие три года. Такое заявление он сделал 7 июня на форуме "Украина 30".

Согласно информации о высаживании деревьев в рамках экологической программы "Зеленая страна", за пять месяцев план главы государства удалось выполнить лишь на 1,6%.

"За 5 месяцев удалось выполнить план на 1,6% - посадить почти 16 млн деревьев. В основном в лесистом Полесье. А вот пострадавшим от незаконной вырубки Карпатам досталось лишь 2 млн саженцев. Со следующего года гослесагентство обещает увеличить темпы высадки в 10 раз до 300 млн деревьев в год", - говорится в сообщении.

Ранее мы разбирались, реально ли посадить миллиард "деревьев Зеленского" и при чем тут продажа земли. Ведь, как показывают элементарные расчеты, чтобы выйти на такой показатель за три года, нужно сажать по 333,3 миллиона деревьев в год, около 27,8 млн в месяц, 926 тысяч в день, 38,6 тысяч в час, 643 - в минуту или больше 10 деревьев в секунду.

В Государственном агентство лесных ресурсов сразу согласились выполнить указ президента о высадке миллиарда деревьев за ближайшие три года. Для этого планируют потратить два миллиарда гривен. Однако позже заявили, что за три года ведомство планирует высадить от 729 миллионов саженцев, а не миллиард новых деревьев.