Компания Facebook, которая владеет одноименной соцсетью, мессенджером WhatsApp, фотосервисом и соцсетью Instagram, а также рядом других, меняет название на Meta. Новое имя запустится уже сегодня, 28 октября.

Об этом заявил владелец "Фейсбука" Марк Цукерберг.

Отметим, судя по всему, речь о переименовании соцсети не идёт. Ребрендингу подлежит лишь компания, которая управляет сервисами.

Подразумевается, что:

Meta будет делиться на две части: в одной будут находиться соцсети и приложения, в другой будет проводиться работа над платформами будущего.

Пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов компании.

В новый продукт MetaVerse добавлены виртуальные аватары.

Логотип компании похож одновременно на букву М, знак бесконечности и часть шлема Oculus, права на который также принадлежат "Фейсбуку".

Акции компании Facebook, которая теперь будет носить название Meta, растут на почти на 3% на фоне объявления о переименовании компании, свидетельствуют данные торгов.

О планах смены названия компании стало известно еще на прошлой неделе. Ребрендинг компании должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook - лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы.

Facebook анонсировал создание виртуального мира, в котором люди будут жить и общаться. В ближайшие пять лет компания планирует трудоустроить 10 тысяч инженеров в Евросоюзе для работы в виртуальном мире - Метавселенной. В сентябре Facebook выделил 50 миллионов долларов на создание Метавселенной. Над ее воплощением уже начали работу такие компании, как многопользовательская онлайн-платформа Roblox и создатель компьютерной игры "Fortnite" Epic Games.

Метавселенная от Facebook - это виртуальная среда, в которой люди смогут совместно работать, общаться, играть и развлекаться, как и в реальной жизни.

Ранее "Страна" информировала, что акционеры Facebook, о котором на днях была опубликована серия громких разоблачительных статей, подали в суд на компанию за ложные отчеты о деятельности крупнейшей социальной сети в мире. В течение последних пяти лет компания неоднократно делала ложные и вводящие в заблуждение заявления, формируя у инвесторов неверное представление о текущем положении дел в компании. А за день до иска Facebook попросил сотрудников не удалять внутренние документы с 2016 года.

Также мы писали, что Белый дом обвинил Facebook в публикации дезинформации о вакцинах против коронавируса. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пользователи Facebook и других социальных сетей беспрепятственно публикуют дезинформацию о вакцинах против коронавируса. Причем такие посты преобладают над правдивыми данными о препаратах.