Акционеры Facebook, о котором на днях была опубликована серия громких разоблачительных статей, подали в суд на компанию за ложные отчеты о деятельности крупнейшей социальной сети в мире.

Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, в течение последних пяти лет компания неоднократно делала ложные и вводящие в заблуждение заявления, формируя у инвесторов неверное представление о текущем положении дел в компании. А за день до иска Facebook попросил сотрудников не удалять внутренние документы с 2016 года.

Согласно жалобе, Facebook обвиняют в том, что он:

искажал рост числа пользователей;

работал над привлечением подростков к своей платформе и услугам, имея при этом исследование о вреде соцсетей на психику детей;

создавал неравные условия для пользователей из-за введения привилегий для VIP-персон;

адекватно не модерировал материалы наркокартелей, работорговцев и террористических организаций.

Сокрытие этой информации акционеры рассматривают как нарушение "Закона о ценных бумагах" и мошенничество, поскольку инвесторы не были в полной мере осведомлены о всех рисках и проблемах, связанных с деятельностью компании.

Напомним, ранее бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген обвинила соцсеть в слежке за пользователями, цензурировании контента, продвижении в выдаче "нужных" посылов, пропаганде насилия и провоцировании депрессии.

После чего сразу 17 ведущих американских и британских медиа начали публиковать серию статей под общим названием "Facebook Papers". Они основываются на тех самых внутренних документах, которые тайно скопировала Хауген. "Страна" рассказывала, о чем идет речь в некоторых из них.

Кроме того, мы писали, что два человека из прислуги семьи Цукерберга подали на него в суд на сексуальные домогательства и унижения.