Два человека, работавшие ранее в семье одного из основателей социальной сети Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, подали судебные иски против пары, обвинив ее в сексуальных домогательствах и дискриминации.

Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, истцами выступили Джон Доу (отметим, что таким именем в судебных процессах часто называют лиц, чье имя называть нельзя, условно - "Вася Пупкин"), который работал в семье "управляющим домашним хозяйством" с января 2017 года по март 2019 года, и Миа Кинг, которая с мая 2018 года по февраль 2019 года работавшая в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляет услуги безопасности для семьи Цукерберг.

Согласно искам, Чан и Цукерберг домогались работников сексуально, дискриминировали их и не выплачивали вовремя зарплату.

В своей 29-страничной жалобе Кинг сказала, что она подверглась многочисленным унизительным замечаниям, в том числе она заявила, что терпела оскорбления со стороны пары.

"Джоу" своей 35-страничной жалобе заявил, что он отвечает за "наблюдение и управление различными объектами недвижимости для семьи Цукерберг". Он утверждал, что эта должность привела к тому, что он работал более 40 часов в неделю и более восьми часов в день, "за что ему никогда не платили", и что неоднократно "заставляли работать по 17 часов в день".

Иски были поданы в прошлом месяце в Верховный суд округа Сан-Франциско. Сам Facebook не участвует в судебных процессах.

Напомним, ранее одна из сотрудниц компании Цукерберга эфире телеканала CBS рассказала, что ради роста прибыли Фейсбуке позволяет публиковать дезинформацию и разжигающие ненависть комментарии. Цукерберг не согласился с обвинениями.

После этого она выступила с обличительной речью в Конгрессе США и еще раз заявила, что сайты и приложения компании "вредят детям и ослабляют демократию".

Также недавно журнал Time потролил Цукерберга на своей обложке.

Вместе с тем, после масштабных расследований в отношении компании Facebook руководство остановило разработку и выпуск новых продуктов.