Масштабный сбой в работе сервисов Facebook странным образом совпал с выходом разоблачительного интервью бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген. 3 октября 37-летняя женщина в эфире телеканала CBS рассказала, что ради роста прибыли компания позволяет публиковать дезинформацию и разжигающие ненависть комментарии.

Об этом сообщает ВВС.

Во время работы в компании с 2019 года по май 2021 года Хауген втайне скопировала несколько десятков тысяч страниц внутренних исследований, которые затем стали основой для критических статей о Facebook в СМИ.

"Facebook зарабатывает больше денег, когда пользователь потребляет больше контента. Люди предпочитают взаимодействовать с вещами, которые вызывают эмоциональную реакцию", - сказала женщина.

Она добавила, что социальная сеть оптимизирована под контент, который вызывает реакцию или взаимодействие, а гнев вызвать проще, чем другие эмоции.

"В Facebook поняли, что если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать", - пояснила Хауген.

Как она утверждает, администрация соцсети понимает опасность и вред, который наносит обществу при поощрении "риторики ненависти, политически разделяющих высказываний и дезинформации". Во время выборов в США в 2020 году компания включила настройки для борьбы с ложной информацией, но после окончания выборов снова отключила их.

"Они извлекают выгоду за счет нашей безопасности", - подчеркнула Хауген.

Женщина в течение недели рассчитывает дать показания в Конгрессе. Она выразила надежду, что раскрытие внутренних документов компании подтолкнет федеральные власти США к введению регулирования деятельности соцсети.

Комментируя высказывания бывшей сотрудницы, в Facebook заявили, что они не соответствуют действительности.

Ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Очень примечательна цепь событий, которая предшествовала глобальному сбою Facebook.

1. В течение последнего месяца газета Wall Street Journal опубликовала целую серию утечек о внутренней кухне Facebook. О том, как корпорация торгует данными, способствует разжиганию ненависти и ставит коммерческие интересы выше морали и права.

2. Буквально накануне сбоя осведомитель Wall Street Journal себя раскрыла. Ею оказалась

37-летняя Фрэнсис Хауген, которая работала менеджером по продуктам в Facebook. В воскресенье она дала интервью телеканалу CBS, в котором подтвердила содержание документов, опубликованных Wall Street Journal.

Пока нет чётких доказательств связи этих разоблачений с глобальным сбоем. Но такое совпадение само по себе очень интересно, заметил канал.

Между тем сотрудники Facebook не могут попасть в офис компании: у них не срабатывают электронные пропуска.

Как писала "Страна", на фоне масштабного сбоя в Facebook его акции упали на бирже и Цукерберг обеднел на $7 миллиардов.