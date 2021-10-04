На хакерских сайтах появилась информация, что в даркнете продают данные 1,5 млрд пользователей Facebook.

Не исключено, что это имеет отношение к нынешнему глобальному сбою. Принадлежащие этой социальной сети Instagram, WhatsApp и сама Facebook не открываются приблизительно с 18.30 по Киеву.

На экранах пользователей по всему миру появлялась надпись "Не удается получить доступ к сайту". География сбоя невероятно широкая: на проблему жаловались пользователи из Азии, Европы, Северной и Южной Америки.

На хакерском форуме посвящённом вопросам информационной безопасности сообщили, что это крупнейшая кража данных компании за всё время.

Украденные данные содержат имена, адреса электронной почты, номера телефона, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

Ранее "Страна" сообщала, что в мире произошел не только масштабный сбой в сервисах, принадлежащих Facebook: самой этой соцсети, но также в Instagram и WhatsApp. Однако через несколько часов после начала сбоя начались проблемы с Twitter, Google, Amazon и даже ТикТок.

После появления затруднений Facebook пообещал исправить неполадки в работе, как можно быстрее. Однако даже спустя три часа после первого сообщения о нарушении работы социальной сети положение не изменилось.