В социальной сети Facebook произошел глобальный сбой, фото: РИА Новости

На хакерских сайтах появилась информация, что в даркнете продают данные 1,5 млрд пользователей Facebook.

Не исключено, что это имеет отношение к нынешнему глобальному сбою. Принадлежащие этой социальной сети Instagram, WhatsApp и сама Facebook не открываются приблизительно с 18.30 по Киеву.

На экранах пользователей по всему миру появлялась надпись "Не удается получить доступ к сайту". География сбоя невероятно широкая: на проблему жаловались пользователи из Азии, Европы, Северной и Южной Америки.

в даркнете сейчас продают данные 1,5 млрд пользователей Facebook

На хакерском форуме посвящённом вопросам информационной безопасности сообщили, что это крупнейшая кража данных компании за всё время.

Украденные данные содержат имена, адреса электронной почты, номера телефона, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

Ранее "Страна" сообщала, что в мире произошел не только масштабный сбой в сервисах, принадлежащих Facebook: самой этой соцсети, но также в Instagram и WhatsApp. Однако через несколько часов после начала сбоя начались проблемы с Twitter, Google, Amazon и даже ТикТок.

После появления затруднений Facebook пообещал исправить неполадки в работе, как можно быстрее. Однако даже спустя три часа после первого сообщения о нарушении работы социальной сети положение не изменилось.

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