Компания Facebook попыталась опровергнуть исследование The Wall Street Journal о разрушительном влиянии соцсети Instagram на психику людей, особенно подростков.

В Facebook заверили, что их собственное исследование Instagram показывает: в 11 из 12 проблем с самочувствием девочек-подростков Instagram не усугубил их, а повлиял положительно.

Опровержение со ссылкой на исследование опубликовано на сайте Facebook.

Авторам исследования подростки сообщили о положительном и отрицательном опыте общения в социальных сетях.



Накануне выступления в четверг перед подкомитетом Сената по коммерции главы отдела безопасности Facebook Антигоны Дэвис компания захотела прояснить, что определило исследование.

Неверно, будто исследование демонстрирует, что Instagram токсичен для девочек-подростков, заявили в компании. Как оно установило, многие подростки считают, что использование Instagram помогает им, когда они борются с трудными проблемами. В плане борьбы с одиночеством, беспокойством, грустью и проблемами с питанием больше девочек заявили, что Instagram скрасил им трудные времена. Только по параметру образа тела подростки признали, что Instagram ухудшил ситуацию. Но и здесь большинство девочек, у которых возникли проблемы с образом тела, говорили, что Instagram либо улучшил ситуацию, либо не оказал никакого влияния.

Также в компании прояснили детали исследования. Некоторые данные в нем основывались на мнении только 40 подростков. И оно было разработано для внутреннего обсуждения негативного восприятия подростками Instagram. Причинно-следственная связь между Instagram и реальными проблемами не измерялась.

"Изучение крупных социальных проблем и того, что на них влияет, сложное и тонкое. Статья в издании подразумевала, что мы скрывали это исследование и что его результаты шокируют. Но это не так. Мы публично говорили о сильных и слабых сторонах социальных сетей на протяжении более десяти лет, а внешние исследования подтверждали наши слова. Например, опрос Гарварда показал, что подростки рассматривают социальные сети преимущественно положительно, хотя и сообщают как о положительном, так и о отрицательном влиянии на их отношения и самовыражение. Интернет-опрос Pew показал, что большинство подростков доверяют соцсетям. Например, 81% заявили, что они помогают им общаться. Хотя 43% утверждают, что чувствуют давление и публикуют материалы, которые заставляют их выглядеть хорошо", - написали в компании.

В Facebook добавили, что их внутренние исследования - это часть усилий по минимизации плохого на их платформах и максимальному увеличению хорошего. Компания инвестирует в исследования, чтобы определить, где мы можно что-то улучшить, поэтому на графиках выделены наихудшие возможные результаты.

В компании привели пример, как они использовали результаты исследований, чтобы улучшить Instagram:

представили новые ресурсы для поддержки тех, кто борется с проблемами образа тела, и специальный вариант сообщения о контенте, связанном с расстройством пищевого поведения;

обновили правила, чтобы удалить весь графический контент, связанный с самоубийством, приняли меры для защиты уязвимых людей от воздействия контента, связанного с самоубийством и членовредительством;

запустили Restrict, позволяющий защитить себя от издевательств, не опасаясь возмездия.

После этого компания сравнила утверждения из материала The Wall Street Journal, с тем, что показало исследование.

WSJ: "Исследователи компании неоднократно обнаруживали, что Instagram вреден для значительной доли молодых пользователей, особенно для девочек-подростков. Проблемы с образом тела усугубляются у каждой третьей девочки-подростка, гласят данные за 2019 год".

Что показывают данные: Instagram помогает многим подросткам, которые борются с проблемами. Каждая третья девочка-подросток, сообщившая исследователям о трудностях с изображением тела, призналась, что использование Instagram ухудшило самочувствие - а не вообще каждая третья девочка-подросток. Это важное различие, которое не отражено в издании. И среди девушек, заявивших, что они борются с проблемами образа тела, 22% сказали, что использование Instagram помогло им почувствовать себя лучше в отношенииэтих проблем, а 45,5% - что Instagram не сделал их ни лучше, ни хуже.

WSJ: "В ходе исследования психического здоровья, проведенного исследователями Facebook в 2019 году, они обнаружили, что 14% мальчиков в США Instagram заставляет чувствовать себя хуже. В своем отчете об образе тела в 2020 году исследователи Facebook обнаружили, что 40% мальчиков-подростков испытывают негатив из-за сравнения не в свою пользу".

Что показывают данные: 50% мальчиков-подростков в США и 36% мальчиков-подростков, которые используют Instagram и прошли опрос, говорят, что чувствуют себя лучше после использования Instagram. В том числе 18% мальчиков из США сказали, что чувствовали себя намного лучше. По всем 12 перечисленным исследователями проблемам подростки заявили, что Instagram скорее облегчил их, чем усугубил.

WSJ: "Подростки обвиняют Instagram в повышении уровня тревожности и депрессии. Эта реакция была непредсказуемой и последовательной во всех группах.

Что показывают данные: этот вывод сделан на основе небольшой выборки из 40 подростков-пользователей Instagram в США и Великобритании, которые борются с проблемами с образом тела, самооценкой. Но те же пользователи-подростки говорят, что общий эффект от Instagram для них положительный. Кроме того, согласно исследованию, 8 из 10 американских подростков, которые используют Instagram, заявили, что соцсеть либо помогла им почувствовать себя лучше, либо не повлияла на их отношение к себе. Кроме того, среди девочек-подростков, которые сказали, что грустили в прошлом месяце, 57% заявили, что Instagram улучшил ситуацию, а 34% - что Instagram не оказал никакого влияния. Лишь 9% заявили, что Instagram усугубил ситуацию.

WSJ: "Среди подростков, сообщивших о суицидальных мыслях, 13% британских пользователей и 6% американских отметили желание покончить с собой из-за Instagram".

Что показывают данные: около 1% подростков, принявших участие в опросе, заявили, что у них были суицидальные мысли, которые, по их мнению, возникли в Instagram. Конечно, даже один человек, который считает, что это началось в Instagram, - уже слишком много. Вот почему мы так много вложили в поддержку, ресурсы и меры для людей, пользующихся нашими услугами. Однако 38% девочек-подростков, которые заявили, что боролись с суицидальными мыслями, заявили, что Instagram помог им решить эту проблему.

WSJ: "Instagram может нанести ущерб многим. В одном исследовании подростков в США и Великобритании Facebook обнаружил, что более 40% пользователей Instagram сообщили, что чувствуют себя непривлекательными" и что это чувство началось с просмотра приложения. Около четверти подростков, сообщивших, что чувствуют себя недостаточно хорошо, сказали, что это чувство зародилось в Instagram. Многие также сказали, что приложение подорвало их уверенность в прочности дружбы".

Что показывают данные: в одном из исследований, цитируемых изданием, подчеркивается, что подростки, использующие Instagram в США и Великобритании, примерно в три раза чаще говорят, что Instagram заставляет их чувствовать себя лучше. Предположение о токсичности Instagram для подростков просто не подтверждается фактами, резюмировали в компании.

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