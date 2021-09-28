Владимир Зеленский провел видеоконференцию с главным операционным директором американской компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом, во время которой обсудил новые цифровые сервисы и "борьбу с российской дезинформацией".

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский сказал, что в Украине планируют расширить перечень электронных услуг.

"У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это парламентские и президентские выборы, это цифровая перепись граждан Украины", - рассказал президент.

Президент также рассказал о работе Центра противодействия дезинформации, который "помогал противостоять российскому вмешательству во время выборов в Молдове", как выразились в пресс-службе. Кроме того, в Украине работает Центр кибербезопасности, который противодействует кибератакам, "прежде всего со стороны России", добавили на Банковой.

Зеленский также предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", - заявила со своей стороны Сэндберг.

А Клегг сообщил, что благодаря оперативной работе компании было сорвано 150 операций, касающихся распространения дезинформации о пандемии COVID-19, и прекращена деятельность 18 сетей, которые влияли на общественное мнение.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, тоже присутствовавший на встрече, рассказал, что во время предвыборной президентской кампании Зеленского ключевыми каналами коммуникации были сервисы Facebook и Instagram.

"Facebook и Instagram для большого количества малых и средних компаний является ключевым источником трафика", - добавил Федоров.

Также участники видеоконференции обсудили тему открытия R & D-центра Facebook в Украине.

"Страна" писала о запуске в Украине сервиса AMBER Alert, который упоминала Сэнберг.

Мы также рассказывали, как Facebook позволяет вип-пользователям нарушать свои же правила.