Американская социальная сеть Facebook запускает в Украине инструмент для оповещения о пропавших детях под названием AMBER Alert. Партнерами соцсети в этой инициативе выступили ювенальная полиция, киберполиция и Министерством цифровой трансформации.

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Механизм работы сервиса прост: в случае исчезновения какого-либо ребенка Facebook распространит оповещения AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где пропавшего видели в последний раз. Уведомления будут содержать информацию о ребенке и его фотографию. Пользователи смогут получить все детали о пропавшем, а также поделиться ими с друзьями на платформе.

"Знаем, что шансы найти пропавшего ребенка растут, когда больше людей ищут его - особенно в течение первых 24 часов. Наша цель состоит в том, чтобы люди, которые могут помочь, получили эти уведомления и распространили официальную информацию об исчезновении ребенка среди своих друзей в соцсети", - прокомментировала инициативу руководитель отдела доверия и безопасности Facebook Эмили Вачер.

А председатель Национальной полиции Игорь Клименко призвал украинцев добавить в список рассылок сервис AMBER Alert.

"Этот цифровой инструмент, определяя ваше местоположение, уведомляет о детях, пропавших неподалеку. Это момент объединения усилий полиции и всего Facebook-сообщества ради одной цели - спасти ребенка от возможной опасности. Потому что во время розыска решающей может стать каждая минута", - сказал Клименко.

AMBER - это обратная аббревиатура названия системы America’s Missing: Broadcast Emergency Response (Пропавшие Америки: канал экстренного реагирования), а также имя 9-летней Эмбер Хагерман, которая была похищена и убита в техасском Арлингтоне в 1996 году.

В октябре 2016 в Facebook было опубликовано извещение AMBER о 4-летней девочке, похищенной во Флориде. Его прочитала в соцсети Кейтлин Браун, анестезиолог больницы в Мемфисе, а вскоре на обеденном перерыве увидела пропавшего ребенка и известила полицию. Эта история вдохновила соцсеть на то, чтобы разработать системный подход к поиску пропавших детей.

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