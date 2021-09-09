Состоялась официальная презентация "умных" очков, совместно выпущенных компанией Facebook и брендом Ray-Ban, принадлежащим американской фирме Bausch & Lomb Inc.

Видеопрезентация опубликована выложена в Ютубе 9 сентября.

Гаджет вышел под брендом Ray-Ban, известным благодаря своим солнцезащитным очкам и оправам для корректирующей оптики.

У смарт-очков есть две фронтальные 5-мегапиксельные камеры, на которые можно снимать как видео, так и фотографии. Камеры управляются кнопкой съемки или с помощью голосовых команд Facebook Assistant. При этом очки синхронизируются с приложением Facebook View, откуда есть возможность отправлять файлы на другие приложения, установленные на смартфоне, делиться снимками в соцсетях.

Память очков рассчитана на съемку около 30 роликов длительностью до 30 секунд или 500 фотографий.

Очки полностью заряжаются за час, а заряда их аккумулятора хватает приблизительно на шесть часов.

И это еще не все функции гаджета. У него имеются open-ear наушники и три микрофона, поэтому с его помощью можно слушать музыку и принимать телефонные звонки.

Очки подключаются к устройствам на платформах iOS и Android.

У них есть две кнопки: для включения и записи мультимедиа. На правой дужке расположена сенсорная панель, с помощью которой регулируется громкость музыки и можно принять телефонный звонок. Сбоку встроен белый диод, который показывает, что очки записывают видео.

В комплекте с очками идут кожаный чехол с зарядным устройством внутри, а также кабель USB-C.

Очки не водонепроницаемы и не защищены от брызг, а в их линзах нет дисплеев.

Устройства выполнены в трех классических стилях Ray-Ban с разными сочетаниями цветов оправ и линз.

Очки стоят от $299 до $379 (около 8-10 тысяч гривен) - в зависимости от типа линз. Пока устройство можно будет купить на сайте компании или в магазинах США, Канады, Великобритании, Италии, Ирландии и Австралии.

Ранее "Страна" сообщала, что 14 сентября состоится презентация новой линейки iPhone 13 и других гаджетов от Apple.

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