Оказывается, правила Facebook не одинаково строги для всех пользователей. Газета Wall Street Journal выяснила, что система контроля качества постов соцсети позволяет некоторым пользователям публиковать материалы, которые нарушают нормы сообщества. При этом официально, нормы действуют для всех пользователей одинаково.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика "Страны"

Система контроля, которая называется XCheck, защищает от ответственности миллионы пользователей с большой аудиторией - журналистов, политиков и блоггеров. Нахождение в этом "белом списке" по мнению журналистов, приводит к злоупотреблениям. В частности, в расследовании говорится, что система контроля фейсбука защищала пользователей, чьи посты содержали примеры домогательств или подстрекательства к насилию.

Согласно опубликованным документам, база XCheck в 2020 году содержала не менее 5,8 млн пользователей, которым можно больше, чем другим.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что Facebook и Ray-Ban выпустили очки, которые умеют фотографировать и принимать звонкиТакже у них есть и ряд других возможностей.

Также мы рассказывали, что rрупнейшие соцсети не реагируют на 84% жалоб об антисемитизме. Хуже всего себя показал Facebook.