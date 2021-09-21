В Австрии полицейский подал в суд на пользователей Facebook, которые лайкнули и сделали репост его фотографии с оскорбительными подписями.

Об этом сообщает OE24.

История произошла в городе Инсбрук, расположенном на западе Австрии. Там 32-летний полицейский обеспечивал правопорядок во время незаконной акции протеста против карантинных ограничений. Правоохранитель задержал пожилого участника митинга, и этот момент попал на фото.

После этого один из пользователей Facebook написал гневный пост об инциденте, заявив, что полицейский сбил 82-летнего мужчину с ног, а также арестовал его, несмотря на полную невиновность. К сообщению он приложил снимок правоохранителя. Лайк и репост этого поста сделали более 5 000 пользователей соцсети. Полицейского обзывали трусливой свиньей, писали в его адрес другие нелестные эпитеты.

Правоохранитель не растерялся и решил подать на всех своих обидчиков в суд. Теперь, как сообщает его адвокат, в отношении 1,5 тысячи подозреваемых расследование уже завершилось, 300 уголовных производств переданы в суды.

Первые приговоры по делу должны появиться в ближайшее время. Обвиняемым грозят серьезные денежные штрафы.

Напомним, Европейский суд впервые признал ответственность пользователя Facebook за комментарии на своей странице.

Также мы писали о том, как Facebook создал список VIPов, которые могут нарушать правила.