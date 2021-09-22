Главный тренер волгоградского ФК "Ротор" и известный в прошлом футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на соцсеть Facebook, которая упоминание его фамилии воспринимает как оскорбление украинцев. Из-за этого модераторы часто отправляют в бан не только его страницу, но и аккаунты тех, кто упоминал тренера. Исковое заявление поступило в Солнцевский суд Москвы, передает ТАСС.

"В суд поступил иск Хохлова к Facebook с требованием запретить этой компании, совершать в отношении Хохлова определенные действия, а именно отправлять в бан. Также он требует компенсацию морального вреда, сумма которой пока не уточняется. Предварительное заседание по иску Хохлова назначено на 5 октября", - сообщили в суде.

Сам Хохлов жалуется, что из-за частого бана не может нормально использовать Facebook и Instagram.

"Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - рассказал Хохлов.

Таким образом, слово "хохлы", которое алгоритмы Facebook однозначно трактуют как "язык ненависти" и блокируют из-за него контент, может быть "реабилитировано" через суд, отмечает телеграм-канал "Политика Страны".

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