После масштабного сбоя вечером 4 октября в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук, а также в принадлежащем Фейсбук мессенджере WhatsApp компания пообещала как можно быстрее устранить неполадки.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Твиттере Фейсбука.

Пользователи всего мира при попытке захода в соцсеть видят надпись: "Не удается получить доступ к сайту".

"Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства", - написала пресс-служба Фейсбука в связи с создавшейся ситуацией.

Сразу после возникновения сбоя в работе сервисов Фейсбука "Страна" сообщала о них.

В работе популярных сервисов и соцсетей такие сбои происходят довольно часто. Так, 2 сентября во многих странах мира забарахлили Инстаграм. Пользователи из многих европейских стран, а также из США жаловались на невозможность войти в свой аккаунт, невозможность загрузить фотографии или видеоролики, а также на проблемы в работе сайта.