Вечером в понедельник, 4 октября, произошел масштабный сбой в сервисах, принадлежащих Facebook: самой этой соцсети, а также в Instagram и WhatsApp. Однако через несколько часов после начала сбоя начались проблемы с Twitter, Google, Amazon и даже ТикТок.

Об этом говорят данные платформы Downdetector, которая в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии разных веб-сайтов и служб.

Как видно из графиков, жалобы на работу популярных соцсетей, поисковика и онлайн-магазина стали поступать после 18:00 по Киеву. Пользователи сообщали, что не могут войти в приложение на мобильном телефоне, на сайт на компьютере либо в свой профиль.

После сбоев во всех соцсетях пользователи массово перебрались в Telegram. На фоне притока людей в мессенджере стали недоступны звонки. В Telegram заявили, что сервис стал работать медленнее, но "пока держится".

Ранее "Страна" сообщала о сбое в функционировании сервисов, принадлежащих корпорации Facebook. Ресурсы вообще не открывались, а на экране появлялась надпись "Не удается получить доступ к сайту". На проблему жаловались пользователи из Азии, Европы, Северной и Южной Америки.

После появления затруднений Facebook пообещал исправить неполадки в работе как можно быстрее. Однако на момент написания этой новости положение не изменилось.