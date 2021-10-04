Сотрудники Facebook не могут попасть в офис компании, так как у них не срабатывают электронные пропуска. Сейчас в Соединенных Штатах разгар рабочего дня.

Об этом сообщает репортёр The New York Times Шира Френкель.

"С каждым часом становится все интереснее. Похоже на атаку хакеров против Facebook. Не удивимся, если скоро они потребуют, как водится, от Цукерберга выкуп. Цукерберг, который сейчас теряет по несколько миллиардов долларов в час, в таком случае наверняка крепко задумается над предложением", комментирует сложившуюся ситуацию Telegram-канал Политика Страны.

Ранее "Страна" сообщала, что в мире произошел не только масштабный сбой в сервисах, принадлежащих Facebook: самой этой соцсети, но также в Instagram и WhatsApp. Однако через несколько часов после начала сбоя начались проблемы с Twitter, Google, Amazon и даже ТикТок.

После появления затруднений Facebook пообещал исправить неполадки в работе, как можно быстрее. Однако даже спустя четыре часа после первого сообщения о нарушении работы социальной сети положение не изменилось.