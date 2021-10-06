После масштабных расследований в отношении компании Facebook руководство решило приостановить разработку и выпуск новых продуктов.

Об этом сообщается в эксклюзивном материале WSJ со ссылкой на источники, которые знакомы с развитием событий.

"Компания Facebook Inc. замедлила выпуск новых продуктов на фоне сообщений в СМИ и слушаний в Конгрессе, связанных с разоблачением внутренних документов, свидетельствующих о вреде социальной платформы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, руководители компании социальных медиа временно остановили работу над текущими продуктами. При этом более десятка человек привлекли к проведению репутационных обзоров, чтобы изучить, какой критике может подвергнуться Facebook, а также увериться, что продукты компании не оказывают негативного влияния на детей.

Исполнительный директор компании Марк Цукерберг заявил, что попросил руководителей "глубоко погрузиться в работу" Facebook на протяжении следующих нескольких дней и обязался продолжить исследовать продукты.

"Я потратил много времени на размышления о том, какие впечатления я хочу, чтобы мои дети и другие люди имели в Интернете, и для меня очень важно, чтобы все, что мы строим, было безопасным и полезным для детей", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген накануне глобального сбоя обвинила крупнейшую соцсеть в разжигании ненависти ради прибыли.

Позже Фрэнсис Хауген выступила с обличительной речью в Конгрессе. В своем выступлении она еще раз заявила, что сайты и приложения компании "вредят детям и ослабляют демократию".