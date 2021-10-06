Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая накануне накануне глобального сбоя обвинила крупнейшую соцсеть в разжигании ненависти ради прибыли, выступила с обличительной речью в Конгрессе.

В своем выступлении, которое транслировали в прямом эфире мировые СМИ, Хауген еще раз заявила, что сайты и приложения компании "вредят детям и ослабляют демократию".

"Ответственен за все только Марк"

В Facebook в оправдание лишь заявили, что их экс-менеджер по продуктам якобы "рассказала о сферах, о которых она не знает". Хотя в доказательство она предоставила тысячи страницы внутренних документов, скопированных ею втайне во время работы в Facebook.

Хауген призвала Конгресс принять меры по предотвращению вреда, причиненного социальной сетью, в том числе внести поправки в закон о порядочности в коммуникациях. Она считает, что Facebook должен "объявить о моральном банкротстве".

Сенатор Эми Клобучар, демократ из Миннесоты, спросила Хауген, использует ли компания свой алгоритм для распространения "возмутительного контента" и продвижения расстройств пищевого поведения среди молодых девушек. Она сказала, что Facebook "знает, что ведет молодых пользователей" к контенту, связанному с расстройствами пищевого поведения (многие, подражая блогерам или ведясь на рекламу в "Инстаграме", начинают страдать от булемии и анорексии).

"Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram более безопасными, но не будет вносить необходимых изменений, потому что они поставили свою астрономическую прибыль выше людей", - сказала Хауген в Конгрессе.

Хауген сказала, что из-за работы Facebook у нее "серьезные опасения на счет национальной безопасности". Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, председатель подкомитета Сената по торговле по защите прав потребителей, предположил, что эти проблемы национальной безопасности могут стать предметом будущих слушаний подкомитета.

Разоблачительница раскритиковала основателя и руководителя компании Марка Цукерберга за широкий контроль, заявив, что "ответственность за все несет только Марк".

"Сбой пошел на пользу"

Бывшая сотрудница соцсети приветствовала массовое отключение сервисов Facebook в понедельник, от которого пострадали пользователи по всему миру.

"Вчера мы видели, как Facebook отключили от Интернета. Я не знаю, почему это произошло, но я знаю, что более пяти часов Facebook не использовался для углубления разногласий, дестабилизации демократии и не заставлял молодых девушек и женщин чувствовать себя плохо из-за своего тела", - сказала она.

Республиканцы и демократы согласились, что к компании необходимы перемены - редкая тема согласия между двумя политическими партиями.

"Ущерб личным интересам и самооценке, нанесенный Facebook сегодня, будет преследовать целое поколение", - сказал сенатор-демократ Ричард Блюменталь. И сравнил действия Facebook c тем, как табачные компании скрывают вредное воздействие своей продукции.

Республиканец Дэн Салливан сказал, что мир оглянется и спросит: "О чем, черт возьми, мы думали?" в свете откровений о влиянии Facebook и Instagram на детей.

Демократ Эми Клобучар обеспокоена тем, что "алгоритмы компании пропагандируют экстремистские взгляды", которые спровоцировали атаку 6 января на Капитолий США. Республиканец Тед Круз акцентировал на цензуре Facebook консервативных точек зрения.

Цукерберг все отрицает

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг отрицает все обвинения.

Он заявил, что сотрудники платформы тщательно заботятся о вопросах безопасности, благополучия и психического здоровья, а в претензиях бывшей сотрудницы нет смысла.

"Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем бы мы создали ведущую в отрасли программу исследований, чтобы разобраться в этих важных вопросах? Если бы мы не заботились о борьбе с вредным контентом, то почему мы наняли гораздо больше людей, занимающихся этим, чем любая другая компания в нашем пространстве?" - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Кроме того, он опроверг утверждение, что в приоритете у компании прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей, назвав их неправдой.

"А вот когда речь идет о здоровье или благополучии молодежи, каждый негативный опыт имеет значение. Невероятно грустно думать о молодом человеке в момент бедствия. Мы много лет работали над ведущими отраслями, чтобы помочь людям в эти моменты, и я горжусь проделанной нами работой. Мы постоянно используем наши исследования, чтобы улучшить эту работу в будущем", - написал он.

Закроют ли Facebook

"Итог заявления разоблачителя: Facebook не только знает, что его платформа поощряет гневный, ненавистный, явно ложный контент, но и уделяет этому контенту приоритет, чтобы заинтересовать читателей. Теперь вопрос в том, что готовы сделать законодатели, чтобы обуздать гигант социальных сетей. Вашингтон должен исправить Facebook. И это непростая задача, даже если бы Конгресс не был скован собственными внутренними раздорами и надвигающейся угрозой первого в истории долгового дефолта Америки. Частично проблема с регулированием Facebook заключается в том, что законодатели и регулирующие органы пытаются найти решение проблемы, с которой общество никогда раньше не сталкивалось. Используя метафору Хауген, это похоже на то, что транспортный департамент пишет правила дорожного движения, даже не подозревая, что ремни безопасности - это вариант. По ее словам, структура Facebook уникальна даже для технологических компаний. Она сказала, что в других крупных технологических компаниях, таких как Google, любой независимый исследователь может загрузить из Интернета результаты поиска компании и написать статьи о том, что они находят. Но Facebook прячется за стенами, которые мешают исследователям и регулирующим органам понять истинную динамику их системы. Утверждения Хауген отличаются от прошлых разоблачений о Facebook, отчасти потому, что она подала иск о разоблачении в Комиссию по ценным бумагам и биржам, обвинив компанию в том, что она вводит инвесторов в заблуждение", - сказала "Стране" журналист CNN Эллисон Морроу.

Эксперты говорят о нескольких сценариях, чем обернутся для Facebook обвинения Хауген.

По одному из них, компанию могут оштрафовать и заставить изменить алгоритмы, но на деле все останется по-прежнему. По другому, соцсеть действительно заставят измениться новые более жесткие законы для технологических компаний, а по третьему, самому пессимистичному для соцсети, Facebook вообще могут закрыть через суд по обвинению в монополизме.

"Такой сценарий не выглядит фантастикой. В 80-х в США был прецедент с телекоммуникационной компанией-монополистом Bell ("Звонок"). Фирма доминировала в индустрии телефонных услуг в Северной Америке в течение века. На момент распада Bell в начале 1980-х годов у нее были активы в размере 150 миллиардов долларов (что эквивалентно 370 миллиардам долларов в 2020 году), и в ней работало более одного миллиона человек. Американские антимонопольные регуляторы наблюдали и обвиняли Bell в злоупотреблении своей монопольной властью и несколько раз подавали в суд, пока в 1974 году антимонопольное управление Министерства юстиции США не подало иск против Bell, что в итоге разрушило компанию-гиганта", - говорит нам журналист Райан Трейси, освещающий тему технологий и бизнеса.

В тоже время, есть и мнение, что нынешний скандал вокруг Facebook приведет к усилению ее зависимости от американских властей, которые будут еще более плотно влиять на ее политику.

"Подобные неурядицы в самом сердце цифрового Вавилона лишь сделают IT-гиганты, и так оскандалившиеся из-за усиления онлайн-цензуры, ещё более уязвимыми к любым политическим решениям о монополизме, которые в ближайшее время наверняка последуют", - прогнозирует в своем "Телеграмм-канале" политолог Малек Дудаков.