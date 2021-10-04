Вечером в понедельник, 4 октября, в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой.

Первые сообщения о проблеме появились около 18:45 по киевскому времени и продолжаются на момент подготовки материала. Когда стабилизируются сети - неизвестно.

Из-за наплыва пользователей замедление работы фиксируется в TikTok, Telegram, Google, Twitter, Amazon. Но в целом эти сервисы, по крайней мере в Украине и России, работают.

Глава Facebook Марк Цукерберг на фоне сбоев принадлежащих ему Facebook, Instagram и WhatsApp уже потерял 6,6 миллиардов долларов за счет падения курса акций. На торгах падает весь сегмент высокотехнологичных компаний.

"Страна" собрала главную информацию о сбое и его причинах, известную к этому часу.

Что известно о глобальном сбое 4 октября 2021

Сегодня вечером появилась информация о том, что Facebook, Instagram и WhatsApp.

В Facebook и Instagram стала появляться только старая, загруженная ранее, лента. Месседжеры недоступны. В WhatsApp отправляются, но не доходят сообщения. Также невозможно осуществить аудио- или видеозвонок.

Все описанное случилось после 18:30 по киевскому времени. И несколько минут пользователи стали наблюдать замедление в работе TikTok, Telegram, Twitter, сервисов Google, Amazon.

Дело в том, что пользователи для продолжения общения мигрировали в эти сервисы, они не выдержали наплыва аудитории и новых пользователей. Тем менее, корреспонденты "Страны" из Украины не испытали сложностей с ними - в основном они были в США.

Ресурс по отслеживанию сбоев Downdetector показал, что проблемы стали испытывать крупнейшие телеком-провайдеры в Европе и России. "Ростелеком" заявил, что фиксирует проблемы в зарубежном секторе, но его сеть работает устойчиво. При этом сбой в интернете не затронул радиоточки, телефоны и эфирное вещание.

В компании Facebook, которая также владеет Instagram и WhatsApp, сообщили, что в курсе проблемы. Сотрудники Цукерберга пообещали восстановить работоспособность сервисов как можно скорее.

Но быстро исправить проблему им не удалось, поскольку у них даже возникли проблемы физическим попаданием на рабочее место в офисе - перестали работать электронные пропуска.

Ситуацию прокомментировали в Белом доме. Джен Псаки заявила, что руководство страны отслеживает глобальный сбой. Специалисты отрасли уже говорят, что это крупнейшая проблема Facebook с 2008 года - то есть за 13 лет. Тогда соцсеть "лежала" практически сутки. Но в то время это мало кто заметил - этот сервис еще не был сильно популярным.

4 версии случившегося

О причинах такого масштабного сбоя можно только догадываться.

Основной "упавший" сервис - Facebook - теперь общается с внешним миром через Твиттер.

"Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства", - написала соцсеть три часа назад.

С тех пор новой информации Facebook не публиковал.

Пока о причинах сбоя идут одни догадки.

1. Прямо во время проблем появилась информация о том, что произошла самая масштабная утечка данных из соцсети.

Данные содержат имя пользователя, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение, пол и личный идентификатор в сети, сообщает интернет-издание Privacy Affairs. Персональная информация была получена с помощью веб-скрейпинга (технология, которая позволяет получать данные, извлекая их со страниц веб-ресурсов). Данные, предположительно, свежие - от 2021 года.

Один из потенциальных покупателей утверждает, что ему предложили данные 1 млн учетных записей за 5 тысяч долларов. Реакции самой социальной сети на информацию о продаже данных пользователей пока не последовало. Хотя это самый крупный слив данных пользователей Facebook.

Впрочем, уже появляется информация, что неизвестный хакер - мошенник, и реально утечки нет, а это предложение гуляет по сети уже давно.

2. Еще один факт, заслуживающий внимания - сервисы Facebook упали после разоблачительного интервью бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген. В эфире американского телеканала CBS она впервые раскрыла свою личность и рассказала о том, как в погоне за прибылью приносится в жертву безопасность пользователей.

Хауген проработала в компании три года и все это время копировала внутренние документы Facebook. В последнее время они уже вовсю публикуются в западной прессе - несколько материалов на основе ее данных выпустил The Wall Street Journal. И теперь инсайдер компании раскрыла свое лицо.

Она утверждает, что соцсеть намеренно занимается разжиганием ненависти между людьми и стравливает их ради того, чтоб зарабатывать больше прибыли. По ее словам, до 5% комментариев и постов содержат язык вражды, но администраторы сознательно вычищают менее одного процента таких сообщений.

На страхе и ненависти построены алгоритмы Facebook - они намеренно показывают пользователям тот контент, который играет на этих двух эмоциях.

То есть интервью разгромное и будет иметь серьезные последствия для соцсети. Но связано ли оно с нынешним сбоем - пока неизвестно. Впрочем, нельзя исключать, что накат на интернет-империю Цукерберга в прессе и "блэкаут" имеют общие корни - слишком уж они совпали по времени.

3. СМИ пишут о том, что причиной сбоя могло стать некорректное обновление сервисов Facebook и аффилированных соцсетей/мессенджеров.

"Примерно за 5 минут до падения Facebook (а также Instagram и WhatsApp) Cloudflare зафиксировал шквал обновлений BGP (в основном отмену маршрутов) для ASN Facebook.

По словам многочисленных экспертов, вероятнее всего это следствие массового обновления маршрутизаторов в сети Facebook (судя по всему, "кривого").

Падение маршрутизаторов "положило" всю сеть Facebook и оборвало связь между всеми сервисами компании, в том числе внутренними, а также с DNS", - пишет специализированный телеграмм-канал для айтшников "Код Дурова".

Официального подтверждения этой информации пока нет. Но если это правда, то скорость восстановления сервиса будет зависеть от того, как быстро сотрудники ФБ доберутся до своих рабочих мест - а с этим пока, как писалось выше, проблемы.

4. Возможно, что компания Цукерберга подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Хотя The New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Facebook сообщает, что это маловероятно. С другой стороны, в течение последнего года многие крупные ломании подверглись атаки хакеров, которые вымогали с них деньги.

Падение акций и уменьшение состояния Цукерберга

Глобальный сбой тут же отразился на акциях ведущих IT-компаний, торгующихся на американской бирже NASDAQ. Они начали падение. Биржевой индекс снизился более чем на 2,3% на фоне новостей о массовых сбоях.

Больше других просел Facebook - минус 5,65%. Остальные высокотехнологичные компании меньше, но все равно очень существенно - в среднем на 2,5%. Причина в том, что никто не понимает, что происходит. Поэтому инвесторы сбрасывают акции.

По прошествии трех часов с начала сбоя глава Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиардов долларов за счет падения курса акций.

В результате он опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Но очевидно, что на выходе сумма будет больше.

Как в Интернете шутят о сбое

Пользователи публикуют разные мемы о сбое 4 октября.

В Рунете подготовили шутку про Марка Цукерберга, вдохновленную жизнью Наташи с котами.

А англоязычном сегменте более популярный юмор о том, каким крутым в часы сбоя стали Twitter и его пользователи.

Сбой в Facebook решил потроллить и глава украинской Минцифры Михаил Федоров. "Ещё часик и придётся в Дии делать ленту новостей и сторис", - не преминул он порекламировать свой продукт.