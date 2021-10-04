В Telegram канале "Код Дурова" рассказали о причинах падения Facebook и сообщили, что именно предшествовало крупнейшему сбою, который продолжается уже более четырех часов, и как решить проблему.

Примерно за 5 минут до падения Facebook (а также Instagram и WhatsApp) Cloudflare зафиксировал шквал обновлений BGP (в основном отмену маршрутов) для ASN Facebook.





По словам многочисленных экспертов (например, с Reddit), вероятнее всего это следствие массового обновления маршрутизаторов в сети Facebook (судя по всему, "кривого").





Падение маршрутизаторов "положило" всю сеть Facebook и оборвало связь между всеми сервисами компании, в том числе внутренними, а также с DNS.





Вероятнее всего, обновление накатывали удалённо, однако теперь сотрудникам компании остро необходим физический доступ ко всем "убитым" маршрутизаторам во всех дата-центрах на каждой точке присутствия Facebook.





От того, сможет ли Facebook обеспечить оперативный физический доступ компетентных сотрудников с соответствующим уровнем авторизации, зависят сроки устранения сбоя.





Ситуация усугубляется пандемией, ведь Facebook, похоже, нужно одновременно отправить значительное количество сотрудников в разные точки планеты. Физически.

Напомним, что у сотрудников компании не только проблемы с коммуникацией друг с другом, но и с доступом на собственные объекты - сотрудники Facebook не могут попасть даже в офис компании, потому что у них не срабатывают электронные пропуски.