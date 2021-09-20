Павел Дуров презентовал актуальное обновление Telegram. Теперь пользователям мессенджера доступны цветовые темы для чатов, интерактивные эмодзи, список прочитавших сообщение в группе и запись видеотрансляций.

Об этом сообщает сайт vc.ru.

Пользователи приложения смогут устанавливать отдельные цветовые темы для конкретных личных чатов, делиться эмоциями в реальном времени с помощью интерактивных эмодзи, видеть, кто из членов группы прочитал их сообщения, а также записывать видеопоток в трансляциях и видеочатах.

В любом из личных чатов теперь можно установить одну из восьми тем, тщательно подобранных дизайнерами Telegram. В каждой из новых тем используются цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные анимированные фоны с уникальными тематическими узорами. Выбранная тема устанавливается сразу для обоих участников чата и будет отображаться на всех устройствах.

У каждой темы есть дневная и ночная версии. Они будут переключаться в соответствии с настройками ночного режима для всего приложения – как при ручном переходе на ночную версию, так и при автоматической смене темы в зависимости от времени

Также пользователи смогут нажать на некоторые анимированные эмодзи, чтобы запустить дополнительные эффекты на весь экран. Набор эмодзи с полноэкранными эффектами будет регулярно пополняться.

Яркие анимированные эмодзи уже в Телеграм. Источник: Telegram

Кроме того, теперь администраторы каналов могут записать не только звук, но и видеопоток из трансляции, и поделиться видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир.

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