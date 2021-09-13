Компания Apple, которой суд США запретил заставлять разработчиков оплачивать их приложения только через App Store, сообщила об устранении сбоя в работе App Store. Так, сегодня неполадки в работе наблюдались в течение более шести часов.

Об этом говорится на странице компании "Состояние системы".

"Устранённый сбой. Сегодня, 11:00 - 17:10 были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом", - пишется в сообщении.

Интернет-пользователи массово жаловались на невозможность скачать обновления приложений в App Store без использования VPN.

Ранее мы писали о том, что российский бизнесмен, один из создателей "ВКонтакте" и "Телеграм" Павел Дуров обвинил Apple, Google, Visa и Mastercard в ограничении личных свобод.

Позже экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обвинил Apple в том, что она может получать с телефонов пользователей любую информацию.

Тогда Apple на время решила отказаться от идеи внедрения функции сканирования фотографий в iPhone на предмет жестокого обращения с детьми.