У крупнейшей соцсети Facebook и родственных сервисов продолжается черная полоса.

На фоне многочасового глобального сбоя в мировых технологических гигантах огромный резонанс получило разоблачительное интервью бывшей сотрудницы Facebook, 37-летней Фрэнсис Хауген, вышедшее буквально накануне перед падением сервисов (и некоторые склонны связывать эти два события).

А до этого компанию Цукерберга уже обвиняли в разных грехах - слежке за пользователями, краже данных, манипуляциях, фейках, пропаганде и провоцировании депрессии.

В эфире американского телеканала CBS Хауген впервые раскрыла свою личность, призналась, что это она "сливала" информацию о Facebook в СМИ и рассказала о том, как в погоне за прибылью приносится в жертву безопасность пользователей.

Хауген проработала в компании два года, с 2019 года по май 2021 года, и все это время тайно копировала внутренние документы Facebook. Всего - несколько десятков тысяч страниц внутренних исследований, которые затем стали основой для критических статей о Facebook в американских СМИ. Несколько материалов на основе ее данных выпустил The Wall Street Journal.

Она утверждает, что соцсеть намеренно занимается разжиганием ненависти между людьми и стравливает их ради того, чтоб зарабатывать больше денег. По ее словам, до 5% комментариев и постов содержат язык вражды, но администраторы сознательно вычищают менее одного процента таких сообщений.

На страхе и ненависти построены алгоритмы Facebook - они намеренно показывают пользователям тот контент, который играет на этих двух эмоциях.

Facebook - компания с оборотом в триллион долларов и почти тремя миллиардами пользователей, что составляет 60% всех людей на Земле, подключенных к Интернету.

"Меньше ненависти - меньше заработка на рекламе"

"Facebook зарабатывает больше денег, когда пользователь потребляет больше контента. Люди предпочитают взаимодействовать с вещами, которые вызывают эмоциональную реакцию", - сказала бывшая сотрудница компании.

По ее словам, социальная сеть оптимизирована под контент, который вызывает реакцию или взаимодействие, а гнев вызвать проще, чем другие эмоции, пояснила она.

В интервью Хауген сказала, что покинула Facebook после того, как разочаровалась в компании. Перед отъездом она скопировала служебные записки и документы, которые попали в ее распоряжение.

Хауген рассказала, что когда она нанималась, в Facebook ей пообещали, что она сможет бороться с дезинформацией, в чем для нее были и личный мотив - женщина потеряла друга из-за теорий онлайн-заговора.

Но на деле все оказалось не так.

"В Facebook поняли, что если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать", - поделилась своим мнением экс-менеджер по продукту.

"Руководство Facebook извлекает выгоду за счет нашей безопасности", - резюмировала Хауген.

"Когда мы живем в информационной среде, полной гневного, ненавистного, поляризующего контента, это подрывает наше гражданское доверие, это разрушает нашу веру друг в друга, это подрывает нашу способность хотеть заботиться друг о друге, существующая на сегодняшний день версия Facebook разрывает наши общества и вызывает этническое насилие во всем мире", - обвинила она бывших работодателей во время интервью.

Также Facebook, по ее мнению, сильно влияет и на политические процессы.

Как утверждает Хауген, администрация соцсети понимает опасность и вред, который наносится обществу при распространении "риторики ненависти, политически разделяющих высказываний и дезинформации". Во время выборов в США в 2020 году компания включила настройки для борьбы с ложной информацией, но после окончания выборов снова отключила их.

"Как только выборы закончились, они отключили их или изменили настройки на те, которые были раньше, чтобы сделать рост важнее безопасности, и это действительно похоже на предательство демократии", - рассказала разоблачительница.

В Facebook, естественно, все обвинения отметают.

Выступая на CNN, вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг сказал, что было бы нелепо предполагать, что Facebook несет ответственность за беспорядки.

"Я думаю, что люди ложно утешаются предположением о том, что должно быть технологическое или техническое объяснение проблем политической поляризации в Соединенных Штатах", - сказал он.

Также уверяют, что якобы делают все для безопасности и "позитивности".

"Каждый день наши сотрудники вынуждены балансировать между защитой права миллиардов людей выражать свое мнение и необходимостью сохранять безопасность и позитивность платформы. Мы продолжаем реализовывать существенные улучшения в борьбе с распространением дезинформации и вредного контента. Предположение, что мы поощряем негативный контент и ничего с ним не делаем, - просто ложь", - ответили в компании.

Лена Пич, директор Facebook по политическим коммуникациям, заявила, что в компании 40 тысяч работает над безопасностью, на что было потрачено 13 миллиардов долларов.

Привилегии для VIP-персон и депрессия в Instagram

Тем временем показания Хауген также доказывают, что компания по-разному относится к знаменитостям, политикам и высокопоставленным пользователям Facebook. Утечки показали, что к VIP-персонам могла вообще не применяться политика модерации - система контроля качества постов, известная как XCheck (перекрестная проверка). То есть им позволено делать в сети то, за что банят простых пользователей.

При этом официально, нормы действуют для всех пользователей одинаково.

Нахождение в этом "белом списке", считает Хауген, приводит к злоупотреблениям. В частности, в расследовании говорится, что система контроля фейсбука защищала пользователей, чьи посты содержали примеры домогательств или подстрекательства к насилию.

По ее данным, в 2020 году было почти 6 млн пользователей, которым можно больше, чем другим.

Еще одно разоблачение Хауген касается "дочерней" Facebook соцсети Instagram.

Согласно внутреннему исследованию Facebook, которое обнародовала бывшая сотрудница (а еще раньше, по ее свидетельствам, Wall Street Journal), говорит о том, как Instagram вредит девочкам-подросткам. Согласно одному исследованию, 13,5% девочек-подростков утверждают, что Instagram усугубляет мысли о самоубийстве; 17% девочек-подростков утверждают, что Instagram усугубляет расстройства пищевого поведения.

"И что супер трагично, так это то, что собственное исследование Facebook показывает, что по мере того, как эти молодые женщины начинают потреблять этот контент о расстройстве пищевого поведения, они впадают во все большую депрессию. И это заставляет их больше использовать приложение. Таким образом, они попадают в замкнутый круг, в котором они все больше и больше ненавидят свое тело. Собственное исследование Facebook показывает, что не только Instagram опасен для подростков, он вредит подросткам, но и значительно хуже, чем другие формы социальных сетей", - сказала Хауген.

Каковы последствия для Facebook

Эксперты говорят: это разгромное интервью будет иметь серьезные последствия для соцсети.

"6 октября Хауген будет свидетельствовать в Конгрессе против Facebook о том, что компания предпочитает прибыль безопасности. Волна критических выступлений и публикаций против "Фейсбука" может подтолкнуть федеральные власти США к введению регулирования деятельности соцсети. Красной линией в свидетельстве Хауген проходит мысль, что Facebook - это что-то вроде табачной индустрии, и что его продукт - это отвратительное удовольствие, которое представляет реальную угрозу для здоровья пользователей. Это, и документация, которую она принесет в Конгресс, может побудить законодателей перестать говорить о влиянии компании на общество и начать что-то с этим делать", - сказал "Стране" американский журналист Марк Салливан, который освещает тему технологий и соцсетей в ведущих СМИ.

Происходящее с империей Цукерберга разворачивается на фоне горячих баталий о будущем цифровых монополий.

Многие американские политики призывают пойти по пути президента Теодора Рузвельта, который жёстко боролся с монополизмом в нефтяной сфере. Другие, наоборот, защищают цифровые корпорации.

Так или иначе сбои в работе соцсети и участившиеся разоблачения могут еще сильнее ударить по ее работе и усилить контроль американских властей над ними.

"Подобные неурядицы в самом сердце цифрового Вавилона лишь сделают IT-гиганты, и так оскандалившиеся из-за усиления онлайн-цензуры, ещё более уязвимыми к любым политическим решениям о монополизме, которые в ближайшее время наверняка последуют", - прогнозирует в своем "Телеграмм-канале" политолог Малек Дудаков.