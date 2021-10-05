У социальных сетей Facebook и Instagram наблюдаются новые перебои в работе почти ровно сутки спустя после грандиозного падения, которое парализовало работу сетей почти на семь часов.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Перебои в работе Facebook наблюдаются с 18:52 по Киеву. О проблемах с функционированием Instagram пользователи начали сообщать с 19:12 по Киеву.

Перебои в работе этих соцсетей возникают в основном у пользователей из США.

4 октября пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру стали свидетелями крупнейшего сбоя в работе социальной сети и мессенджера, который продолжался почти семь часов.

Поступали сообщения о проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T. И даже в Netflix и PlayStation.

В компании Facebook заявили, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, данные пользователей не пострадали.

Телеканал Fox News назвал произошедшее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру". Также телеканал отметил, что начинают циркулировать слухи о том, что Facebook и Instagram могли пострадать от хакеров.

Ранее "Страна" сообщала, что Павел Дуров сообщил о миллионах новых пользователей Telegram.